WRS, reacţie după participarea la Eurovision: Am muncit extrem de mult şi mi-am reprezentat ţara la nivel înalt

„Sunt recunoscător şi mândru pentru acest moment. Recunoscător celor care au fost alături de mine, în echipa României, şi mândru pentru că am muncit extrem de mult şi am reuşit să-mi reprezint ţara la nivel înalt! La fel ca orice sfârşit, este un nou început. Am numeroase proiecte în lucru, dar aventura Eurovision va rămâne mereu un moment special în inima mea. Vă mulţumesc pentru că aţi fost alături de noi!”, a declarat WRS la finalul evenimentului.

Energia şi vocea lui WRS, piesa şi coregrafia impecabile, culoarea show-ului României au ridicat sala în picioare, publicul cântând şi dansând pe ritmurile „Llamame”: „Fanii Eurovision au fost alături de noi. Am simţit asta încă de la primele repetiţii, iar în ultimele zile, mai mult decât oricând . Bucuria noastră a fost enormă în momentul în care am auzit un vuiet puternic, iar arena a explodat încărcată de energia şi determinarea lui wrs şi a dansatorilor!”, a declarat Iuliana Marciuc, şefa delegaţiei României la Eurovision 2022. „Mulţumesc echipei alături de care am reuşit performanţa propusă: calificarea în finală!”, a adăugat Iuliana Marciuc.