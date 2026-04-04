Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Ce se întâmplă cu acțiunile companiilor din sectorul apărării în contextul războiului din Orientul Mijlociu

Companiile din sectorul apărării au captat atenția investitorilor la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, însă, la o lună de la izbucnirea acestuia, piața adoptă o atitudine de evitare a riscului și în aceste sectoare, determinând scăderea cotațiilor de ambele părți ale Atlanticului.

Principalul risc pentru investitori îl reprezintă însă evaluarea companiilor. Foto Rheinmetall
Principalul risc pentru investitori îl reprezintă însă evaluarea companiilor. Foto Rheinmetall

Imediat după izbucnirea conflictului, prețul acțiunilor Northrop Grumman a crescut cu 6%, RTX a câștigat 4,7%, L3Harris Technologies a avansat cu 3,8%, Lockheed Martin a înregistrat o creștere de 3,3%, iar Boeing a urcat cu 2%, punctează Bogdan Maioreanu, analist al platformei de tranzacționare eToro, precizând că, în mișcarea inițială determinată de conflict, investitorii s-au concentrat pe companiile cele mai expuse la segmente precum apărarea aeriană, radare sau războiul electronic.

În Europa, BAE Systems a crescut cu 6,1%, Hensoldt cu peste 5% într-o creștere mai amplă a sectorului de apărare, în timp ce acțiunile Leonardo au urcat cu peste 2% în primele zile de la izbucnirea conflictului. Piețele au anticipat cheltuieli militare mai mari și o creștere mai durabilă a achizițiilor în toată Europa, consolidând ideea că așteptările privind cererea ar putea rămâne ridicate mult timp după faza imediată a conflictului.

Cu toate acestea, spune analistul, pe măsură ce conflictul, care inițial se spera să fie unul de scurtă durată, a ajuns la aproape o lună, entuziasmul investitorilor s-a răcit. „De fapt, de la începutul conflictului, ambii indici ai sectorului de apărare din Europa și SUA au pierdut câștigurile inițiale și se află acum pe teritoriu negativ. STOXX Europe Targeted Defence, care reunește cele mai importante companii europene din sectorul de apărare, a pierdut peste 7% din 27 februarie 2026. De cealaltă parte a Atlanticului, indicele similar, S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, a pierdut peste 9% în aceeași perioadă. Este posibil ca investitorii să fi luat în considerare termenele lungi de livrare, dar și creșterea din acest sector din ultimul an, iar acest lucru, combinat cu o atitudine de evitare a riscului pe piețele financiare, îngrijorate de perspectivele unei inflații mai mari, de criza petrolului și de creșterea economică slabă, a dus la o corecție”, punctează analistul.

Companiile din apărare au comenzi pentru mulți ani

Indiferent de situația actuală, argumentele fundamentale în favoarea sectorului de apărare rămân intacte chiar și dacă acest conflict se încheie. Un armistițiu sau încheierea războiului ar elimina probabil o parte din urgența pe termen scurt, dar nu ar elimina schimbarea structurală a priorităților de achiziții din prezent. Guvernele din SUA și Europa se concentrează pe tehnologii moderne de apărare și pe reaprovizionarea mai rapidă a stocurilor consumate. Acest lucru ar putea susține comenzi pe mai mulți ani pentru companii precum Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, General Dynamics, BAE Systems, Rheinmetall, Leonardo, Thales, Saab și Hensoldt.

Principalul risc pentru investitori îl reprezintă, însă, evaluarea companiilor. Cele mai mari acțiuni din sectorul apărării se tranzacționează la un raport preț/profit viitor cuprins între 21 și 39 de ori. În acest interval, cea mai mică valoare a raportului o are Lockheed Martin, iar cea mai mare, Rheinmetall. Un alt risc este că o încetare rapidă a ostilităților ar putea tempera dinamica tranzacțiilor pe termen scurt. Totuși, de la începutul anului, ambii indici se află pe teritoriu pozitiv, cu STOXX Defense la 3,77% și S&P Aerospace and Defense la 7%. Pentru comparație, STOXX 600 a pierdut peste 3% de la începutul anului, în timp ce S&P 500 a pierdut peste 5%.

Conform celui mai recent sondaj eToro Retail Investor Beat, 22% dintre investitorii individuali la nivel global și 15% dintre cei români consideră conflictul internațional drept cea mai mare amenințare la adresa investițiilor lor. Până în prezent, mesajul general al pieței este clar: sectorul apărării ar putea fi nu doar o acoperire împotriva crizelor, ci și o temă strategică de creștere legată de cheltuieli militare mai mari și reînarmare, într-un mediu geopolitic instabil.

