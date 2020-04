Tudor Chirilă: „«Nu-i treaba mea» este sloganul de ţară al României. Tare mi-e frică însă că vom ieşi din pandemie fără nicio lecţie învăţată“ VIDEO

Tudor Chirilă a lansat „un cântec de izolare“ denumit „E şi treaba mea“, cu muzica şi versurile compuse de artist. Videoclipul piesei este realizat cu filmuleţe trimise de fani, după ce artistul a făcut un „casting“ online.

„Înainte de izolare aveam scris acest cântec într-o formă simplă - chitară şi voce. Apoi m-am întâlnit cu Prepe, colegul meu de la bas din Vama, şi am lucrat o primă versiune. După care a venit izolarea şi primele două săptămâni am fost descumpănit. Când mi-am revenit un pic, am reascultat şi am încercat să fac o baladă de dragoste, dar nu mi-a ieşit decât în măsura în care ne gândim la dragostea de oameni. Lecţia pe care o învăţ zilele astea este că nu merge la nesfârşit pe cont propriu, că solidaritatea e necesară cumva ca formă de luptă cu tot ce ne ţine în loc ca societate“, a explicat Tudor Chirilă despre noua piesă.

Chirilă, scrisoare din izolare către fanii săi

Într-o scrisoare lungă adresată celor care s-au abonat la newsletter-ul său şi au primit noua piesă, Tudor Chirilă a vorbit despre viaţa în izolare şi a explicat de ce nu a simţit nevoia să fie mai activ în mediul online. Artistul a mărturisit că nu-i este deloc uşor să se adapteze situaţiei, însă are multe de învăţat.

„Până la urmă e o situaţie fără precedent care ne ţine în case de mai bine de o lună. Nu e uşor. Paradoxal, nu am simţit nevoia să mă conectez cu lumea. Conturile mele de social media nu sunt foarte active, nu simt nevoia să ofer lumii conţinut de apartament, nici să mimez o stare de graţie de parcă tot ce-mi lipsea în viaţă era arestul la domiciliu.

În actorie ni se spune mereu să folosim starea zero când lucrăm la un personaj şi când interacţionăm cu colegii. Ca să descoperim mecanica relaţiei. Adică să venim în scenă fără prejudecăţi, fără bagaj, fără gânduri preambalate despre cum ar trebui să fie rolul/personajul. Starea zero e un soi de gol de tine, te goleşti ca să poţi încasa de la partener şi să poţi clădi pe un teren viran. Aşa şi cu perioada asta fără precedent. Nu ţin să arăt lumii nimic. Mi-a fost greu şi să-i încurajez pe alţii că, na, şi eu am nevoie de încurajare. Nu am simţit nevoia să-mi sun prietenii, şpriţurile pe Skype sau Zoom mi se par oribile, o călătorie cu căruţa pe un drum desfundat. E adevărat că universul casei mele este vesel şi asta nu mi se datorează mie. Nu prea am timp să filosofez asupra contextului pentru că am multe lucruri de făcut. Am trei joburi o dată. În casă la mine, da. Ştiu că mulţi sunteţi familiari cu situaţia. Mai e şi chestia asta că eu sunt de modă veche şi nu cred că familia sau casa tre' să devină neapărat o sursă de conţinut pe reţelele sociale.

Cu toate astea, învăţ din experienţa asta şi dacă nu vreau. Cred că primul lucru pe care l-am învăţat în raport cu meseriile mele este că experienţa directă, nemijlocită, între artist şi spectator nu poate fi înlocuită prea curând. Oricât am visa la inteligenţa artificială ca înlocuitor al tuturor lucrurilor cred că va mai dura până când se va fabrica aură. Un om intră într-o cameră şi aduce cu sine umbra. Se lasă tăcerea, este o energie ciudată, ceilalţi o simt. Cărăm cu noi energie, vrem sau nu, şi cred că nicăieri nu se poate simţi asta mai bine decât în teatru. Teatrul este viu pentru că publicul se schimbă, nicio seară nu seamănă cu alta, iar sălile pline dau aripi actorilor. La fel cum există săli pline cu energie ciudată. Jocul ăsta al schimburilor de aură nu poate fi încă replicat. (...)

În izolare am mai învăţat cât de bine e să înveţi. Sunt recunoscător că am ajuns bărbat în toată firea şi pofta asta nu m-a părăsit. (...)

„Singura noastră şansă este izolarea“

Artistul a vorbit şi despre noua relaţie a cetăţeanului cu statul, care a devenit „atotputernic“ peste noapte, despre măsurile drastice luate de autorităţi pentru a limita răspândirea coronavirusului şi a explicat cum „am permis accesul la putere unor analfabeţi controlabili care decid în numele nostru şi cheltuie banii noştri“.