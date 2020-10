Metallica va susţine online un concert acustic caritabil

Formaţia va cânta live online, acustic, de la sediul din nordul Californiei, show care va fi transmis prin Nugs.net, cu care are o colaborare mai veche. Show-ul va fi caritabil.

O licitaţie va fi organizată şi toate veniturile de pe urma concertului vor fi transferate fundaţiei trupei, All Within My Hands, care a sprijinit mai multe bănci de alimente şi iniţiative în domeniul educaţiei din SUA şi din lume.

Biletele pentru concertul din 14 noiembrie sunt puse în vânzare prin nugs.tv pentru 14,99 dolari.

Evenimentul va fi disponibil pentru cei care au cumpărat bilete şi îl vor putea vedea de oriunde şi de câte ori vor dori în 48 de ore.