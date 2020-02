Mariza revine cu un nou album, ce va vedea lumina zilei în primavara acestui an

Mariza isi pastreaza titulatura de Noua Regina a Muzicii Fado si continua periplul sau artistic in Romania, tara draga cantaretei. „Este extraordinar! De cand am venit in Romania prima data, am tot incercat sa imi explic asta! Pe urma am inceput sa observ ca avem atat de multe lucruri in comun. Nu doar sentimentul DOR despre care mi-ai vorbit şi am aflat acum pentru prima data, dar si limbile noastre au atat de multe in comun, stilul vostru de viata este şi el similar cu cel al portughezilor. Asa ca mergand pe strazi – si e ceva ce imi place să fac – ca sa simt ritmul orasului, felul în care el respira – gandeam: as putea zice ca sunt pe strazile din Lisabona ! As putea foarte bine si natural sa traiesc aici ca si acasa!”, a declarat Mariza pentru Radiotopic cu Michaela Platon si Marcel Platon.

🎟 Biletele au fost puse in vanzare in retelele iaBilet.ro Eventim.ro , salapalatului.ro, la urmatoarele categorii de preturi:

– VIP – 199 lei

– Categoria I – 149 lei

– Categoria II – 99 lei

Accesul publicului va fi posibil de la ora 17.30. Spectacolul va incepe la ora 19.00.

DESPRE MARIZA

Nascuta pe data de 16 decembrie 1973, in Mozambique, si crescuta in Portulagia, multipla nominalizata la premiile Grammy si castigatoare a premiului BBC pentru “Cel mai Bun Artist European”, Mariza este, indubitabil, diva internationala a muzicii fado.

Niciun alt artist portughez nu a cunoscut un succes mai fulminant de la Amália Rodrigues incoace, avand recenzii la superlativ din partea celor mai exigenti critici de specialitate si dovedind, pe aceasta cale, ca este un talent de rang international, de la care toti ne asteptam pe viitor la tot ce-i mai frumos in muzica.

Partenerii ei muzicali au fost dintre cei mai buni: Jacques Morelenbaum si John Mauceri, José Merced si Miguel Poveda, Gilberto Gil si Ivan Lins, Lenny Kravitz si Sting, Cesária Évora si Tito Paris, Carlos do Carmo si Rui Veloso.

Combina intr-o maniera extrem de personala poezia muzicii folk din Portugalia, cadentele arabe cu usoare inflexiuni africane, jazz-ul, sonoritatile gospel, inclusiv blues-ul.

Povestea de succes a divei portugheze explodeaza in anul 2001, odata cu lansarea primul album, “Fado em Mim”, pentru care a primit patru discuri de platina in tara de origine. Cel de-al doilea album, “Fado Curvo”, un succes garantat, ocupa locul al saselea in topul Billboard, iar Mariza a devenit, astfel, artista cu cele mai mari vanzări din istoria muzicala a Portugaliei.

Mariza a fost maritata cu António Ferreira, tatal primului ei copil pe nume Martim, nascut pe data de 6 iulie 2011.