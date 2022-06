Dara prezintă „Am lăsat ceva”, o piesă statement despre iubire şi libertate VIDEO

„Am lăsat ceva” a fost compusă de Dara şi Liviu Teodorescu şi produsă de Liviu Teodorescu.

Videoclipul oficial al piesei este dinamic, colorat şi inspiră girl power, energie, vitalitate, young vibes. Regia videoclipului este semnată de Elena Maria Popescu, Director of Photography este Frank, producător Mara Ciama, make-up şi hair IFI (Alex Ifimov), styling Hilke Muslim.

„Această piesă a apărut neaşteptat, dar atât de la timpul ei, şi a fost scrisă în prima sesiune cu Liviu Teodorescu. Ambii aveam zero aşteptări, dar, peste 7 ore de stat la poveşti şi discutat despre cum am vrea să sune piesa pe care o facem, a apărut Am lăsat ceva. Ne-am dat seama că am creat ceva minunat în momentul în care o ascultam a zecea oară pe repeat şi tot dansam - liber şi fără de griji! Am decis să lansăm piesa după ce Mara a pus-o la petrecerea de ziua mea, fără să spună nimănui că urmează un demo de-ale mele. Reacţiile oamenilor au fost foarte evidente: trebuie lansată! Clipul pentru piesă exprimă starea exactă pe care am vrut să o transmitem: libertate, rebeliune, tinereţe! Am lăsat imaginaţia să ne poarte şi să ne ducă exact în punctul în care suntem acum.”, a spus DARA.

Dara este un artist şi compozitor cunoscut publicului din România datorită unor piese în colaborare cu Carla’s Dreams, Antonia, INNA, Sasha Lopez.