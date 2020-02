Cum se pregăteşte Roxen, reprezentanta României la Eurovision 2020, pentru concursul internaţional: detalii din culise

Roxen este reprezentanta României la Rotterdam, în competiţia Eurovision.





Artista primeşte zilnic mesaje de încurajare de la oameni din ţară, dar şi din străinătate, din ţări precum Slovenia, Italia, Bulgaria, Belarus, Cipru, Spania.





„Sunt recunoscătoare pentru această şansă de a reprezenta România la Eurovision. Îmi doresc să fiu cea mai bună versiune a mea, iar pentru asta lucrez intens, mă pregătesc zilnic! Pentru mine, acesta este un vis devenit realitate. Iar povestea abia acum începe!“, a spus Roxen.





În acest weekend, Roxen a filmat sesiuni pentru piesele propuse pentru Selecţia Naţională Eurovision, au fost pregătite vizualurile pentru scenă şi a filmat cadrele pentru prezentarea internaţională.





„Întregul concept a fost construit în jurul artistei, ea a fost sursa reală de inspiraţie şi am construit tot vizualul plecând de la ceea ce este ea de fapt, de la emoţia ei interioară. Sunt fericit că am reuşit nu doar să venim cu o estetică plăcută, am reuşit să trecem dincolo de ecran cu energia ei şi simt asta când mă uit la imagini“, a declarat regizorul Bogdan Păun.





Ascensiunea carierei muzicale a artistei a avut loc rapid, odată cu primele piese lansate, iar rezultatele din topurile muzicale, precum şi vizualizările din online, vorbesc de la sine. Astfel, „Ce-ţi cântă dragostea“ şi „You Don’t love me“ feat. SICKOTOY au acumulat peste 20 de milioane de vizualizări pe YouTube.





Roxen se află, de asemenea, pe locul al doilea în Google Trends România, pe 11 februarie, cu peste 20.000 de căutări pe Google. În perioada 11-18 februarie, piesa „Ce-ţi cântă dragostea“ a avut 82,610 Shazams şi a a ajuns pe locul al doilea Shazam România, fiind primul artist român din top.





În clasamentul săptămânal Media Forest pe radio, Roxen a ajuns pe locul al doilea, cu 179 de difuzări, iar în clasamentul săptămânal Media Forest pe TV a obţinut locul zece, cu 86 de difuzări, şi pe locul al doilea în topul celor mai prezenţi artişti români pe radio şi TV, în săptămâna 10-16 februarie, cu 456 de difuzări, pentru a doua săptămână consecutiv.





Piesa „Ce-ţi cântă dragostea“ se află în prezent pe locul 18, în creştere, în clasamentul AirPlay 100.





În ceea ce priveşte conturile de social media, artista a crescut cu peste 10.000 de noi urmăritori pe Instagram în ultima lună, iar daily vlog-urile ei au ajuns la peste 30.000 de vizualizări. În ultimele şapte zile, Roxen a avut aproape 100.000 de vizite în profil pe Instagram.





Roxen se pregăteşte zilnic pentru a reprezenta România la Eurovision. Ia lecţii de canto cu Crina Mardare, face cursuri de dans şi coregrafie cu Istvan Roşu în sala Cobo Dance, personal coaching, sesiuni in studio, probe pentru costume, dicţie şi totodată pregăteşte în detaliu fiecare interviu.