Concert în premieră Roger Hodgson în România. Evenimentul are loc la Sala Radio

Artistul britanic concertează în România, în premieră, pe data de 9 noiembrie 2019, sub umbrela turneului Anniversary World Tour.

Roger Hodgson, aşteptat dintotdeauna de publicul român, peste doar o lună şi jumătate va interpreta LIVE memorabilele sale melodii, adevărate comori ale industriei muzicale mondiale.

Insotit de patru instrumentisti de valoare, Roger Hodgson continuă an de an să interpreteze toate hit-urile pe care le-a scris si pe care le-a inregistrat alaturi de Supertramp, plus melodii de pe albumele solo ale compozitorului (“Child of Vision”, “Hide in Your Shell”, “Sister Moonshine”, “Even in the Quietest Moments” si cateva piese favorite - “Only Because of You,” “Lovers in the Wind,” “Had a Dream,” sau “In Jeopardy”), multe dintre acestea regasindu-se pe ultima sa aparitie discografica intitulata “Classics Live”!

Biletele pentru acest concert se gasesc la urmatoarele categorii de preturi:

VIP – 485,10 lei

Categoria I –386,10lei

Categoria II –287,10 lei

Categoria III -188,10 lei

VIP Soundcheck – 379,85 lei

VIP Meet&Greet – 502,90 lei





Biletele pot fi achizitionate via eventim.ro si din reteaua Eventim.

Nu ratati oprtunitatea de a-l vedea si asculta pe distinsul si incredibilul Roger Hodgson, interpretand inconfundabilele: “Give a Little Bit”, “Take the Long Way Home”, “Dreamer”, “School”, “The Logical Song”, “Fools Overture”, “Breakfast in America” si multe alte minunate cantece!

DESPRE ROGER HODGSON

Charles Roger Pomfret Hodgson, nascut pe 21 martie 1950, este un muzician englez, cantaret si compozitor, cel mai bine cunoscut ca fost co-frontman si membru fondator al celebrului grup de rock progresiv : Supertramp! Hodgson a compus şi a cantat majoritatea hit-urilor, cum ar fi: "Dreamer", "Give a Little Bit", "Breakfast in America", "Take the Long Way Home", "The Logical Song" sau "It's Raining Again".

Hodgson a parasit Supertramp in 1983 si s-a mutat cu familia departe de scena muzicala din Los Angeles, adoptand un stil de viata cu mult mai aproape de natura, dorind nespus sa-si urmareasca copiii pe masura ce cresteau. Hodgson a reluat turneele abia in anul 2001. Artistul scrie adesea despre subiecte spirituale si filosofice, iar versurile sale au fost descrise ca fiind personale si cu o semnificatie aparte.