Cine este WRS, unul dintre favoriţii de la Eurovision România. Artistul a fost dansator şi a colaborat cu Antonia şi Ruby

A fost îndrumat de mic spre o meserie în lumea artistică, ambii părinţi fiind dansatorim iar la show-urile Pro TV a colaborat cu artiste precum Antonia, Ruby şi Andreea Bănică.

„Numele meu este Andrei Ursu, cel de scenă WRS, sunt un artist din Buzău, născut în 1993. Fac multă muzică şi scriu şi pentru alţii. Îmi place să petrec. Îmi place să dansez, am început la «Românii au talent» şi «Vocea României», aşa mi-am început eu cariera. Părinţii mei sunt ambii dansatori şi am început să dansez de foarte mult, de copil, de la vreo 12 ani am început. Am dansat cu alţi artişti înainte să ajung la Pro TV, am dansat cu Antonia, cu Corina Bud, Andreea Bănică, Ruby. Am învăţat foarte multe lucrând pentru alţi artişti", a povestit WRS.

