Cele mai ciudate obiecte interzise la festivaluri: cum au ajuns pe listă suzetele, ananaşii şi animalele împăiate

Un site de muzică ne prezintă 8 dintre cele mai absurde lucruri pe care le puteţi găsi vara această pe listele cu articole interzise ale festivalurilor din afară, pe care este recomandat să le consulţaţi dacă vă încearcă nişte idei trasnite.

Ananaşi

La festivalul Reading and Leeds care are loc anual în Regatul Unit al Marii Britanii, organizatorii au adăugat în 2017 ananaşii pe lista articolelor interzise, alături de artificii şi sticle. Explicaţia: versul „pineapples are in my head“, al trupei Glass Animals. Cu alte cuvinte, nimeni nu şi-ar dori să aibă parte de o mulţime de fani extaziaţi, fluturând ananaşi ţepoşi deasupra capetelor. Da! Cineva s-a gândit şi la asta.

Animale împăiate

Festivalierii puşi de distracţie pot deveni uneori uimitor, ba chiar înspăimântător de creativi. Aşa se face că în 2011, la festivalul Rockilde din Danemarca, câţiva extravaganţi şi-au luat „animalul“ în cap şi şi-au făcut apariţia prin mulţime cu câte o vulpe sau cu un vultur împăiat, prinse pe o cască de protecţie. De ce? N-am ştii să răspundem.

Borsete

Organizatorul festivalului Parklife a interzis în 2015 accesul bărbaţilor care poartă borsete, o mişcare controversată, care a atras numeroase critici din parte comunităţii gay. Motivul?

„Există un anumit gen muzical care atrage o mulţime pe care nu o plac în mod special, pentru că este foarte capricioasă. M-am întrebat ce au în comun. Borsetele bărbăteşti! Aşa că am decis să scăpăm de aceste elemente negative, a explicat Sacha Lord-Marchionne, fondatorul festivalului.

Hula Hoop

Aflaţi că cercurile colorate ale copilăriei sunt interzise la festivalul Coachella din California. Dacă astă vă întristează, gândiţi-vă totuşi la câtă energie preţioasă se salvează pentru dans şi statul în picioare ore întregi la cozile de la bere sau de la toaletă.

Programul spectacolelor

Poate vă vine greu să credeţi, dar deşi pare absurd, şi programul festivalului poate fi interzis la un festival. V Festival din Anglia a interzis multiplicarea afişelor care prezentau programul artistic pentru a-i forţa pe vizitatori să cumpere varianta oficială. În cele din urmă şi-au dat şi ei seama că este o exagerare şi i-au redirecţionat pe cei care voiau să afle mai multe detalii către o aplicaţie gratuită.

Accesorii cu pene

Chiar dacă accesorile cu pene sunt foarte la modă de câţiva ani, există câteva festivaluri din America, printre care şi Shambhala, care au interzis cu desăvârşire penele, iar motivele au fost foarte clar enunţate pe site-ul lor web: „Aceste accesorii se descompun foarte repede, iar penele sintetice sunt extrem de greu de curăţat. Orice gunoi care nu poate fi colectat de noi este, de obicei, mâncat de vaci, aşa că vă rugăm să le lăsaţi acasă.“

Suzete

Fără suzete! – este una din regulile festivalului Ultra. Nu cunoaştem motivul pentru care un adult nu-ţi poate lua cu el suzeta la un festival sau cum va rezista fără ea, dar probabil că organizatorii ştiu ceva mai multe decât noi.

Plante

La festivalul The Burning Man să nu te gândeşti să aduci plantele, fie ele vii sau moarte. Politica festivalului este „nu lăsa nicio urmă“, aşa că orice plantă uitată după terminarea evenimentului înseamnă muncă extra.