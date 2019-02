LIVE VIDEO Azi se decide cine este câştigătorul Eurovision România 2019: cine sunt cei 12 finalişti din Selecţia Naţională

Cine sunt finaliştii Eurovision România 2019, în ordinea intrării în concurs

1. Linda Teodosiu – „Renegades“

Născută în Koln, Linda este fiica cunoscutului saxofonist român Flavius Teodosiu. La vârsta de doar 16 ani, tânăra interpretă a reuşit să cucerească Germania cu vocea ei, ajungând în finala concursului „Germania îşi caută superstarul“. Până la vârsta de 27 de ani, Linda a avut deja două piese în top 20 Germania, ultimul single lansat fiind intitulat „Du lebst mich kaputt“. Succesul i-a asigurat prezenţa pe lista scurtă a interpreţilor care au cântat în deschiderea concertelor faimoasei Beyonce în 2009 în Europa şi a urcat pe scenă alături de nume uriaşe ale muzicii internaţionale, precum Michael Bolton, Gloria Gaynor şi Johnny Logan. Din anul 2013, are rolul principal in show-ul lui Peter Maffay „Tabaluga“, difuzat în Germania, urmând să apară şi într-un lung metrajinspirat din celebra emisiune. În curând, Linda va juriza un nou show muzical produs de RTL.

2. Olivier Kaye – „Right Now“

Olivier Kaye (25 ani) este un cântăreţ autodidact dintr-o familie non-muzicală. Mai întâi a participat la concursuri de cântat în localitatea natală şi apoi la evenimente mai mari, precum competiţiile TV „X Factor“ şi „Vocea Belgiei“. A colaborat cu artişti precum Aleksander Rybak, Puggy, Quentin Mosimann, Ashley Hicklin, Alex Germys, Nicolas Dorian şi Pat Lemoine. În plus, a participat la spectacolul Talents Sing Eurovision, împreună cu Sandra Kim, Johnny Logan, Tom Dice şi talentele de la „The Voice Belgia“. Artistul nu este la prima experienţă Eurovision, după ce în 2017 a participat la Selecţia Naţională din Belgia.

3. Laura Bretan – „Dear Father“

Născută la Chicago în urmă cu 16 ani, Laura Bretan a avut o evoluţie fulminantă în showbiz. În 2016, Laura fost selectată dintre peste 100.000 de aplicanţi la „America’s Got Talent“, unde s-a calificat în finala competiţiei. În România, a câştigat ediţia din acelaşi an a concursului „Românii au talent“, iar prestaţiile sale au devenit virale, fiind urmărite de zeci de milioane de oameni de pe tot globul. Laura a urcat pe scene din SUA, Germania, Italia, Emiratele Arabe, iar în România la Sala Palatului, Ateneul Român şi Opera din Cluj. Născută în Chicago, tânăra artistă a devenit un adevărat fenomen în SUA, cu apariţii la NBC, CBS, CNN, Windy City Live, WGN, WCIU, Today's Show, Country Living, Chicago Tribune. Pe lângă muzică, Laura îşi dedică o parte din timp activităţilor de binefacere, fiind ambasador al Star of Hope International, organizaţie de ajutorare a copiilor săraci, orfani sau cu dizabilităţi.

4. Teodora Dinu – „Skyscraper“

Teodora Dinu a început să cânte la vârsta de cinci ani. A participat la peste 60 de concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale, unde a câştigat premii de fiecare dată. Teodora nu este la prima experienţă Eurovision România - în 2016, a fost backing vocals pentru Ovidiu Anton, care a şi câştigat Selecţia Naţională cu „Moment of Silence“, iar în 2018 s-a calificat în finala naţională cu piesa „Fly“.

5. Claudiu Mirea – „We Are The Ones“

Câştigător al concursului Megastar 2009, alături de trupa Buzz, şi participant, în 2011, la emisiunea „Vocea Romaniei“, în echipa lui Horia Brenciu, Claudiu Mirea intră în concursul Eurovision România 2019 cu o piesă country pop dance. Acum trei ani a înfiinţat o trupă de cover songs, alături de care a concertat în cluburi din toată ţară. În prezent, Claudiu lucrează, în colaborare cu Mihai Ogăşanu, la propriile creaţii, urmând ca anul acesta să finalizeze un album.

6. Aldo Blaga – „Your Journey“

De la „Tip-Top Mini Top“ la jazz în Chicago şi New York şi emisiuni concurs precum „Vocea României“ şi „X Factor“. Cam aşa arată parcursul lui Aldo Blaga. Dacă la 4 ani obţinea locul 3 la „Tip Top Mini Top“, la 7 ani începea să studieze pianul, iar la 11 ani, clarinetul, Aldo urmează calea muzicală şi ajunge licenţiat al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima“ Cluj-Napoca. Anul 2007 înseamnă primul drum în Statele Unite ale Americii şi aprofundarea studiilor, ca în 2010 să cânte cu orchestra lui Bill Porter (trombonistul lui Frank Sinatra) şi alte nume mari ale jazz-ului din Chicago şi New York. Revine în ţară şi începe o colaborare cu Horia Brenciu, apoi, în 2011, participă la „Vocea României“, iar în 2016 la „X Factor“. Perioada 2011-2016 este marcată de concerte şi finalizarea albumului de debut – „Despre dragoste“. În 2017 se întoarce în America, iar în august 2018 îl cunoaşte şi ajunge să cântă alaturi de David Foster.

7. Ester Peony – „On a Sunday“

Ester Alexandra Creţu, cunoscută profesional ca Ester Peony, este o cântăreaţă şi compozitoare de origine română. Pasiunea ei pentru muzică a apărut încă din copilărie, pe când locuia cu familia în Montreal, Canada. În 2014, Ester s-a făcut remarcată în mediul online prin înregistrarea unor cover-uri în stil propriu, fapt care i-a adus aprecierea internauţilor, dar şi piatra de temelie către semnarea unui contract cu o casă de discuri din România. Un an mai târziu, a debutat pe radio şi TV cu piesa „Sub aripa ta“ (feat. Vescan), care s-a bucurat de succes, clasându-se săptămâni la rând în topurile radiourilor şi posturilor TV de muzică din România. Totodată, începe să concerteze atât solo, cât şi în cadrul unui turneu organizat prin ţară alături de Puya, Vescan, Doddy şi Anastasia. În 2018 lansează primul EP, „Dig It“, unde Ester se numără printre principalii compozitori. Împreună cu Alexandru Şerbu şi Ioana Victoria Badea scrie „On a Sunday“ cu care se încrie în Selecţia Naţională Eurovision 2019. În prezent, Ester lucrează la primul ei album care va fi lansat în 2019.

8. Letiţia Moisescu & Sensibil Balkan – „Daina“

„Cred că tot ce sunt pot exprima pe scenă. Niciodată nu am reuşit să fiu eu însămi decât pe scenă. Iubesc muzica cu tot ceea ce reprezintă ea“, spune Letiţia Moisescu, cea care se reîntoarce la Eurovision România după ce, în 2011, a participat cu piesa „Dreaming of you“, scrisă de Play&Win. De la imaginea angelică promovată cu piesa „Dreaming of you“, la văduva neagră din piesa „Tot eu“, militând pentru drepturile LGBT prin lansarea single-ului „What is your problem, boy?“ sau interpretând melodii populare ca „Suflet bun, inima mare“, Letiţia s-a reinventat şi are un vis: să reprezinte România la concursul Eurovision 2019, alături de Sensibil Balkan, cu piesa „D A I N A“. Pentru aceasta, a colaborat cu Mihai Ogăşanu, cel care a compus şi hiturile „Le, le“ şi „Zig zaga“ pentru Loredana.

9. Bella Santiago – „Army Of Love“

Originară din Filipine, Resciebelle Santiago (Bella) a cucerit publicul român odată cu participarea la „Românii au talent“ în 2016, cu vocea puternică, timbrul memorabil, pasiunea şi show-ul energic. De-a lungul timpului, interpreta şi-a demonstrat talentul muzical atât în România, cât şi în concursuri din Filipine şi Malaysia, prin interpretările excepţionale ale unor hituri precum „I Will Always Love You“, „Hello“ şi „Drunk in Love“. În 2017, Bella debutează în muzica românească şi lansează primul single şi videoclip din carieră, „Unpredictable“. Apoi, în septembrie, începe colaborarea cu trupa Jukebox şi lanseaza piese ca „Vocea ta“ şi „Auzi cum bate“, cea din urmă fiind şi piesa cu care s-au calificat în finala Eurovision România 2018. La finalul anului trecut, Bella a fost desemnată câştigătoarea show-ului „X Factor“ de la Antena 1.

10. Trooper – „Destin“

În cei peste 20 de ani de activitate, Trooper a lansat nouă albume de studio, a cântat pentru mai mult de 600.000 de oameni, în peste 600 de concerte, a colaborat cu Blaze Bayley (ex Iron Maiden) şi a urcat pe scena alături de trupe de renume ale genului muzical precum Iron Maiden, Scorpions, Deep Purple, Judas Priest, Whitesnake, Europe, Manowar, Nazareth, WASP, Prodigy, The Cult, Rasmus, Malmsteen. Trooper a lansat şi două opere rock - „Vlad Ţepeş - Poemele Valahiei“ şi „Ştefan cel Mare - Poemele Moldovei“. A organizat o serie de evenimente sub titlul „Stelele Rock-ului Românesc“. Mai multe piese au intrat in topurile naţionale de profil, unele rămânînd adevărate imnuri rock - „Tari ca Munţii“, „Strigăt“, „Amintiri“, „Trec Anii“, „Maturizare“.

11. Dya & Lucian Colareza – „Without You (Sin Ti)“

Dya, pe numele Ioana Diana Prepeliţă, este licenţiată în Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi absolventă a Colegiului „Octavian Băncilă“, secţia canto, muzică uşoară-jazz. A reprezentat România la Eurovision Junior alături de trupa New Star Music, în anul 2006, unde a obţinut locul şase cu piesa „Povestea mea“. Dya este obişnuită cu scena atât ca artist, cât şi ca prezentator. A fost coprezentator la emisiunea „Kids Land“ (Antena 1 Iaşi) şi „Ţara lui Piticot“ (TVR Iaşi), a prezentat Callatis Junior – Mangalia 2009, iar alături de Monica Ghiuţă şi Eugen Cristea a jucat în piesa de teatru „Zurgălaii cei năstruşnici de la sania lui Moş Crăciun“. Pe radio şi TV am putut asculta single-uri precum „Down the earth“, „Stai“, „Snow Story“, „Don’t Know“, „Perfect Play“, „Dor“, „Magazin de vise“, „Mai stai un pic“. Colegul de scenă, Lucian Colareza, „Latin Lover-ul perfect“ cum l-a numit Loredana, are 30 de ani şi vine din Constanţa. Absolvent al Şcolii Populare de Arte din Constanţa, secţia muzică uşoară, şi al Facultăţii Ovidius - Pedagogie muzicală, Lucian Colareza a colaborat, de-a lungul carierei, cu artişti ca BUG Mafia şi F.Charm. Stilul său muzical pare că-şi are rădăcinile în muzica lui David Bisbal, Luis Miguel şi Alejandro Sanz, iar după 2011, când a lansat primul său single, Lucian se poate lăuda cu piese precum „Y Ahora Que“, „Navego El Tiempo“, „Tanto Amor“, „Entre Recuerdos“, „Te Quiero Enamorar“.

12. Mirela Vaida – „Underground“