Alex Velea este convins că relaţia cu Antonia i-a adus ghinion pe plan muzical: „Parcă am fost pedepsit“

Invitata la podcastul „Aproximativ discuţii’, cu Gojira, artistul a declarant că este nemulţumit de faptul că melodiile sale nu mai sunt difuzate atât de des la radio.

„De când m-am combinat cu nevastă-mea mi se pare că am fost cumva pedepsit şi mi s-a părut că am fost, şi eu şi ea (…) ne-au băgat aşa într-un con de umbră sau şi-au dorit să ne bage. Din 2015, după Din vina ta nu m-au mai dat cu nimic. M-au dat puţin cu Defectul tău sunt eu, chiar înainte să se nască Domi, am lansat-o cred că în noiembrie 2014. De atunci nu m-au mai dat cu nimic, au rulat tot anul Din vina ta, au bubuit-o, după care au zis ce sens mai are să mai scoţi o piesă, păi am lansat doar o piesă anul ăsta, n-am cum ca artist să scot doar o piesă", a spus artistul.