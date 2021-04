Album cu peste 20 de înregistrari ale lui David Bowie, lansat în luna mai

Emblematicul album, relansat recent sub numele original pe care artistul l-a inventat, „Metrobolist”, este deschis de piesa „The Width Of A Circle", nume ales pentru această compilaţie de melodii care nu au ajuns pe discul din 1970, versiuni şi teme extrase din colaborări pentru BBC.

Este vorba, în principal, despre extrase din sesiunea din 1970 înregistrată de Bowie pentru jurnalistul John Peel împreună cu The Tony Visconti Trio, şi despre cinci cântece pe care le-a compus pentru coloana sonoră a filmului de televiziune „The Looking Glass Murders”, precum şi cele interpretate în emisiunea „Andy Ferris Show”.

Din setlist fac parte şi versiuni reeditate de însuşi Tony Visconti în 2020 ale „The Prettiest Star", „London Bye, Ta-Ta", „Memory Of A Tree Festival", „All The Madmen" şi „Holy Holy".

Acest album neaşteptat va fi lansat în format CD şi vinil. În paralel, la aceeaşi dată, va fi pusă în vânzare o ediţie „The Man Who Sold The World” în frmat picture disc. Al treilea album de studio al lui Bowie, „The Man Who Sold The World", abundă de teme precum religia şi războiul şi prezintă sonorităţi mai întunecate.

Produs de Visconti, pentru acest disc artistul care a murit în ianuarie 2016 a lucrat cu bateristul Mick Woodmansey şi chitaristul Mick Ronson, care a fost şi director muzical.