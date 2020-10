Scandal la UPFAR-ARGOA. Regizorul Dinu Tănase: „A fost singura soluţie demnă şi corectă...“

Regizorul Dinu Tănase, cel care a condus această entitate încă de la înfiinţare, a dezvăluit câteva dintre culisele conflictului. „Vă aduc la cunoştinţă un ultim gest disperat al celor care vor sa destabilizeze UPFAR-ARGOA. Complotul împotriva UPFAR-ARGOA a căpătat în sfârşit o «ţintă» concretă. Ţinta sunt eu... «Decapitaţi şi veţi pune mâna pe UPFAR-ARGOA» pare sa fie îndemnul la luptă al adversarilor noştri. Decapitatul sunt eu (evident) pentru că ceilalţi membri ai Consiliului Director (Laurenţiu Oprea şi Cristian Dumitrescu) au votat la ultimul consiliu revocarea mea din funcţia de director general - membru al consiliului - fără a exista o hotărâre a Adunării Generale în acest sens. Nu ţin de scaunul directorial dacă decizia ar fi fost luata de nişte persoane – PRODUCĂTORI - care sa însemne cu adevărat ceva pentru UPFAR-ARGOA. Cei doi nu sunt producatori, membrii UPFAR-ARGOA, ci sunt mandataţi de televiziunile pe care le reprezintă. Niciunul din cei doi nu poate deveni director general din cauza prevederilor statutului UPFAR-ARGOA. Faţă de situaţia creată, am hotărât să-mi dau demisia din Consiliul Director. A fost singura soluţie demnă şi corectă de a pune capăt, măcar din interior, a complotului împotriva noastră. Nu ţin de această funcţie administrativă. Am creat UPFAR-ARGOA şi timp de 20 de ani, pornind de la zero, am creat un organism respectabil în rândul celorlalte OGC-uri, cu performanţe notabile în raport cu numărul de salariati care au devenit, în acest timp, adevăraţi profesionişti. Le mulţumesc pe această cale. În acest moment, conducerea UPFAR-ARGOA , prin demisia mea, este decapitată. Conform statutului, Consiliul Director trebuie să funcţioneze cu trei membri. Prin demisia mea, conform statutului, UPFAR-ARGOA nu mai are Consiliu Director. Este blocat. Ca măsură de urgenţă pentru funcţionare în legalitate a UPFAR-ARGOA, membrii UPFAR-ARGOA trebuie să solicite convocarea de urgenţă a unei Adunări Generale Extraordinare. Pentru ca acest lucru sa se întâmple, este necesar (conform statutului) ca jumătate plus unul din membri să solicite convocarea adunării. Las la latitudinea dumneavoastră, stimaţi membri, să procedaţi cum se cuvine“, a subliniat Dinu Tănase într-o scrisoare adresată membrilor UPFAR-ARGOA.



Ce reprezintă UPFAR-ARGOA?



Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual, Asociaţia Română de Gestiune a Operelor Audiovizuale, Organism de Gestiune Colectivă (OGC) a drepturilor producătorilor de înregistrări audiovizuale, înfiinţat prin sentinta civilă nr. 440/21.09.1999, înregistrată în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor la poziţia 102/02/05.10.1999, prin decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, nr. 9/13.08.1999, în baza Legii nr. 8/1996.



Prin înfiinţarea UPFAR, cei 18 membri fondatori şi-au propus :

- Apărarea interesului producătorilor independenţi - ca factori determinanţi în relansarea producţiei de filme şi de opere audiovizuale.

- Reprezentarea producătorilor independenţi în organizaţiile interne şi internaţionale.

- Colectarea şi repartizarea, pe principiul legalităţii de tratament, a drepturilor a căror gestiune i-a fost încredinţată de titular în conformitate cu prevederile Legii 8∕1996.