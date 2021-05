NBC nu va mai difuza gala Globurilor de Aur din cauza lipsei de diversitate. Tom Cruise a înapoiat toate cele trei Globuri de Aur câştigate

Postul de televiziune a transmis într-un comunicat: „Continuăm să credem că HFPA se angajează la reforme semnificative. Cu toate acestea, o schimbare de asemenea amploare necesită timp şi muncă şi credem cu putere că HFPA are nevoie de timp să o facă corect. Prin urmare, NBC nu va mai difuza gala din 2022 a Globurilor de Aur. Presupunând că organizaţia îşi va continua planul, sperăm că vom fi în măsură să difuzăm spectacolul în ianuarie 2023”.

Actriţa Scarlett Johansson a îndemnat industria să se îndepărteze de HFPA: „HFPA este o organizaţie care a fost legitimată de unii ca Harvey Weinstein pentru a avea amploare în vederea recunoaşterii din partea Academiei şi a industriei. Până ce nu va exista o reformă fundamentală în organizaţie, cred că este momentul să facem un pas înapoi de la HFPA şi să ne concentrăm pe importanţa şi puterea unităţii în sindicatele noastre şi în industrie ca întreg”.

De asemenea, reprezentanţii Amazon Studios au emis un comunicat în care aduc critici similare Netflix, Time’s Up şi ale altora cu privire la recentul plan de reformare al HFPA.

Amazon Studios a transmis că aşteaptă o schimbare semnificativă înainte de a relua colaborarea cu HFPA. „Nu am mai lucrat cu HFPA de când au fost exprimate aceste probleme, aşteptăm o soluţionare sinceră şi semnificativă înainte de a merge mai departe”, a spus un purtător de cuvânt într-un comunicat.

Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA), formată din 86 de jurnalişti, care acordată anual Globurile de Aur, a votat spre aprobare o serie de reforme radicale pentru organizaţie propuse de consiliul director luni.

Vineri, peste 100 de publicişti şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la revizuirea HFPA. Ei au spus că vor evita evenimentele Asociaţiei, inclusiv conferinţele de presă, până ce va fi făcut lumină în cazul acesteia.

Scrisoarea consiliului a fost urmată la scurt timp de declaraţii din partea partenerilor HFPA, NBCUniversal şi Dick Clark Productions, care susţineau propunerile.

Rămâne de văzut dacă schimbările plănuite de HFPA vor fi suficiente pentru a înăbuşi ameninţările cu boicotul venite din partea Time’s Up, coaliţie alcătuită odată cu #MeToo pentru a combate discriminarea la locul de muncă, şi din partea firmelor de PR din industria divertismentului, peste 100 dintre ele cerând Asociaţiei printr-o scrisoare să facă modificări substanţiale.

Propunerea consiliului, adoptată de toţi membrii, îndeamnă organizaţia să primească „cel puţin 20 de noi membri în 2021, cu accent pe recrutarea de membri de culoare” şi „cu obiectivul de a creşte numărul membrilor cu 50% în următoarele 18 luni”, relatează The Hollywood Reporter.

Tom Cruise a înapoiat cele trei trofee Globul de Aur, în semn de protest faţă de lipsa de diversitate în interiorul Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association - HFPA), scrie Variety.





Ca urmare a controversei, actorul a returnat cele trei premii, obţinute pentru rolurile din „Born on the Fourth of July”(cel mai bun actor, dramă), „Jerry Maguire” (cel mai bun actor, comedie sau musical), şi „Magnolia” (cel mai bun actor în rol secundar).





Este cea mai de impact reacţie a unui star la adresa HFPA, după ce mai mulţi actori - inclusiv Scarlett Johansson şi Mark Ruffalo - au solicitat industriei să se distanţeze de Asociaţia care acordă Globurile de Aur până ce vor fi implementate reforme substanţiale în cadrul organizaţiei.