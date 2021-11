Festivalul Filmului European, în format hibrid

Directorul artistic al ediţiei, Andrei Tănăsescu, a ales patru lungmetraje, producţii franceze, germane şi irlandeze: documentarele „Monopolul violenţei/ The Monopoly of Violence/ Un pays qui se tient sage”, regizat de David Dufresne (Franţa, 2020), şi „Walchensee Forever”, de Janna Ji Wonders (Germania, 2020), lungmetrajele „To the Moon”, regizat de Tadhg O’Sullivan (Irlanda, 2020), şi „The French Dispatch”, de Wes Andreson (SUA - Germania, 2021).

Proiecţia filmelor va fi urmată de dialoguri live cu realizatori şi critici de film.

„Monopolul violenţei”, despre nedreptăţile sociale, „Walchensee Forever”, saga unei familii pe parcursul unui secol, şi „To The Moon”, odă poetică adusă lunii şi impactului pe care îl are acest corp ceresc, vor fi proiectate în cele trei zile de festival, de la ora 18:30.

Pe 11 şi 12 decembrie, de la ora 16:00, spectatorii vor putea viziona cel mai recent film al lui Wes Anderson, care a avut premiera mondială anul acesta la Cannes, o colecţie de poveşti cu şi despre redactorii şi subiectele ultimului număr dintr-o fictivă revistă americană.

Online, cu excepţia „The French Dispatch”, celelalte filme vor fi disponibile timp de 24 de ore. „Monopolul violenţei”, de miercuri, ora 18:30, „Walchensee Forever”, de joi, ora 18:30, şi „To The Moon”, de vineri, ora 18:30.

Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul financiar al Reprezentanţei Comisiei Europene în România, în parteneriat cu EUNIC România, Institutul Francez, Goethe-Institut Bucureşti şi Ambasada Irlandei în România.

