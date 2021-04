Actorul Paul Ritter din miniseria „Chernobyl” a murit din cauza unei tumori la creier

Actorul a murit acasă, alături de soţia sa Polly şi fiii săi, Frank şi Noah. Agentul actorului a transmis marţi că Paul Ritter a decedat luni seară, conform BBC.

Acesta a spus că era „un actor extrem de talentat, care juca o varietate de roluri pe scenă şi ecran cu o abilitate extraordinară”, descriindu-l ca fiind „extrem de inteligent, amabil şi foarte amuzant”.

Paul Ritter s-a născut pe 5 martie 1966, în kent şi şi-a început cariera în teatru în ultimul deceniu al secolului trecut.

A jucat pentru National Theatre în spectacole precum „The Royal Hunt of the Sun”, „All My Sons”, „Coram Boy” şi „The Hot-House”.



În 2009, a jucat alături de Amanda Root, Jessica Hynes şi Stephen Mangan în „The Norman Conquests” a Old Vic interpretată pe Broadway, pentru care a fost nominalizat la premiile Tony.



A jucat în numeroase producţii de televiziune, printre care „Chernobyl” şi „Catherine the Great”, iar în ultimii zece ani a dat viaţă personajului Martin Goodman în comedia „Friday Night Dinner” a Channel 4.