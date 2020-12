7 seriale inspiraţionale de văzut în vacanţa de sărbători

Ştim că 2020 a fost un an complicat pentru toată lumea. Tocmai de aceea ai nevoie de o doză de optimism şi de relaxare. În pauzele dintre salata de boeuf şi cozonaci, fă o incursiune în aventurile unei familii care se mută pe o insulă din Grecia, află dedesubturile monarhiei britanice sau râzi cu hohote de o gaşcă de adolescenţi care îşi confruntă problemele specifice vârstei.

1. Anne with an E

Începem lista de seiale online cu Anne with an E, o producţie inspiraţională de pe Netflix. A fost lansat în 2017 şi este o adaptare după cartea Anne of Green Gables, scrisă în 1908, de prozatoarea canadiană L.M Montgomery. Serialul produs de Netflix are trei sezoane şi spune povestea lui Anne Shirley (Amybeth Mcnulty), o tânără orfană care ajunge să crească alături de doi fraţi, Matthew şi Marilla Cuthbert, trecuţi amândoi de prima tinereţe. Anne, desi e doar un copil de 11 ani la începutul serialului, are ceva în plus. Nu e vorba doar de părul roşcat, ci de caracterul ei care debordează de bunătate şi de poftă de viaţă. Producţia are, într-adevăr, un aer de epocă – acţiunea fiind plasată în Canada secolului XX – însă este o poveste bine nuanţată de familie care poate fi urmărită alături de cei dragi.

2. The Crown