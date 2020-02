O fotografie în care Trump are faţa portocalie a stârnit un val de glume

Fotograful William Moon l-a surprins pe liderul american la Casa Albă în timp ce se întorcea din Charlotte, Carolina de Nord, la scurt timp după ce a scăpat de demitere.

În imagine, faţa lui Trump este foarte portocalie, fie din cauza machiajului, fie din cauza autobronzantului, iar faptul că vântul i-a dat părul pe spate nu-l ajută deloc din punct de vedere vizual.

Fotografia a stârnit imediat atenţia internauţilor, care s-au întrecut în meme şi ironii la adresa preşedintelui care a fost recent achitat de ambele acuzaţii (abuz de putere şi obstrucţionarea Congresului) în cadrul procesului de destituire iniţiat de Camerea reprezentanţilor.

„Deci republicanii au distrus Constituţia pentru un tip care arată precum perna ta după ce ai adormit machiată...“, a fost una dintre reacţii.

Redăm câteva dintre cele mai amuzante glume şi meme:



⁦@realDonaldTrump⁩ returns to the White House from Charlotte, North Carolina. Photo by William Moon at the South Lawn of the White House on February 7, 2020 pic.twitter.com/n1a1Z93LrJ