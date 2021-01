Micutzu, Matei Dima, Călin Creţu şi Lucian Ştefan şi-au lansat agenţie de stand-up comedy şi sunt în căutare de noi talente

În portofoliul acesteia se regăsesc peste 30 de comedianţi, agenţia propunându-şi să dezvolte zona de comedie şi stand-up din ţară, prin evenimente, ateliere şi proiecte inedite şi să descopere noi talente care se pot dezvolta alături de nume consacrate din industrie, pentru a ridica acest domeniu la un nou nivel.

Printre cei peste 30 de comedianţi din portfofoliul Global Headliners se numără Bordea, Micutzu, Adrian Nicolae, Mukinka, Nelu Cortea, Bucălae, Radu Isac, Mane Voicu şi Teodora Nedelcu.

Călin Creţu are o experienţă de peste nouă ani în impresariatul artistic şi organizarea de evenimente şi a reprezentat compania Headline Management. De-a lungul timpului, a organizat în România tur-nee şi spectacole importante de divertisment şi muzică şi a fost întotdeauna un adevărat susţinător al stand-up-ului. Călin este CEO-ul Global Headliners şi, împreună cu Matei Dima, Lucian Ştefan şi Micutzu - Cosmin Nedelcu, va contribui la dezvoltarea comediei din ţară.

„După 9 ani de activitate ca promotor al stand-up-ului, am constatat că există un prag al evoluţiei peste care nu poţi trece fără un upgrade considerabil. Nu ar fi fost corect faţă de artiştii pe care-i reprezint şi nici pentru industria în care ne desfăşurăm activitatea să nu fructificăm avantajele unei asocieri cu cea mai puternică agenţie de talente din România. Avem planuri mari pentru următorii doi ani şi foarte mari pentru următorii cinci. De unele dintre ele veţi auzi în curând şi sunt convins că până la finele acestui an publicul de stand-up se va bucura să descopere noi talente ce aşteaptă doar să fie şlefuite”, a spus Călin Creţu.

„În ultimii ani, divertismentul din România a trecut prin mai multe schimbări şi s-a simţit o dezvoltare semnificativă în această direcţie. Am remarcat o apetenţă a oamenilor pentru ceea ce înseamnă stand-up comedy şi am considerat oportună lansarea unei noi zone de business, Global Headliners, pentru a reuşi împreună cu cei trei parteneri, Călin Creţu, Matei Dima şi Micutzu, să aducem umorul mai aproape de oameni şi să-l facem uşor mai accesibil talentelor. Avem o structură foarte bine pusă la punct şi planuri importante pentru anul acesta”, a declarat Lucian Ştefan, asociat Global Headlin-ers.

„Oamenii au nevoie de comedie, mai ales în această perioadă în care trebuie să ne mai descreţim frunţile. Global Headliners îşi propune să facă din ce în ce mai prezentă zona de stand-up în Româ-nia şi să dezvolte noi segmente ale acestei industrii. Avem deja câteva proiecte conturate, pe care le vom lansa în curând şi care au ca principal obiectiv descoperirea unor noi talente”, a spus Matei Dima, asociat Global Headliners.

„Am început să urc pe scenă şi să sper că fac stand up comedy în 2005, la final de an. Pare că încep să reuşesc să fac stand up, aşa că aş vrea să dau mai departe nişte informaţii. În primul rând, aş vrea să construim în mintea tinerilor ideea că stand-up-ul poate fi o meserie de viitor, exact cum actoria s-a transformat la un moment dat şi ea în meserie, încununând vocaţia. În al doilea rând, îmi doresc să ofer oamenilor la început de drum un suport, o bază pe care se pot propti, lucru inexistent acum 15, 16 ani pentru headlinerii actuali. Împreună cu Adrian Nicolae, un bun cunoscător al feno-menului, vom ghida pe cât posibil paşii celor ce vor să aibă un viitor in viitoarea industrie de stand-up comedy”, a declarat Micutzu - Cosmin Nedelcu, asociat Global Headliners.

Atelier de scris 2021 - primul proiect Global Headliners

Primul proiect lansat sub umbrela Global Headliners este "Atelier de scris 2021". Într-o perioadă de dezvoltare majoră a divertismentului, stand-up comedy-ul a preluat prima poziţie în preferinţele oa-menilor în materie de umor, astfel că şi modul în care oamenii percep conţinutul de acest tip este în deplină schimbare. Umorul este adăugat în toate căile de comunicare şi este un ingredient important din filme, seriale, reclame sau emisiuni de televiziune.

Scopul Atelierului de scris este acela de a identifica persoane care se pot implica în dezvoltarea umorului scris din România, fie că este vorba de stand-up comedy, sketch, film sau publicitate.

Toţi cei care sunt pasionaţi de scris şi comedie pot trimite un text amuzant gândit de ei, scris pe o temă aleasă, la adresa scriibine@gmail.com, până pe 20 ianuarie. Fie că este vorba despre o întâmplare adevărată, ficţiune sau scenariu, important este ca textul să fie unul amuzant.

Cei care vor fi selectaţi vor intra în cea de-a doua etapă şi se pot bucura că sunt cu un pas mai aproape de a ajunge în tabăra de scris, de opt zile, unde se vor perfecţiona instruiţi de oameni cu experienţă.

Trainerii sesiunilor sunt Micutzu Cosmin Nedelcu, Adrian Nicolae, George Adrian, Matei Dima şi Alex Coteţ. Participanţii vor avea ocazia să fie alături de aceştia în ateliere de stand-up, sketch şi film, să înveţe tainele acestei industrii şi să-şi dezvolte umorul împreună cu unii dintre cei mai buni artişti din domeniu.