VIDEO Vladimir Drăghia, bruscat şi amendat de jandarmi în faţa Ateneului: „Dom'le, sunteţi nebuni? De ce trageţi aşa de mine?“

Într-un videoclip postat de Camelia Tabacu pe YouTube este surprinsă şi o parte din disputa lui Vladimir Drăghia cu forţele de ordine. Vedeta TV susţine că se afla în zona Ateneului Român şi încerca să traverseze pentru a ajunge la maşina soţiei, moment în care jandarmii au început să-l bruscheze şi i-au rupt hainele. Precizăm că traficul a fost restricţionat joi seară în zona Ateneului Român pe timpul ceremoniei de preluare a preşedinţiei UE de către România, la care au participat înalţi demnitari.

„Eram acolo, voiam să traversez, să mă ia nevasta cu maşina, şi m-au luat de mână, m-au tras. Am zis: Dom’le, trebuie doar să mă ia nevasta cu maşina din stradă. Şi mi-au zis că nu am voie. OK, nu am voie, dar lasă-mă în pace. Trăgea de mine...“, susţine Vladimir Drăghia în filmare.

Pe de altă parte, unul dintre jandarmi spune că vedeta i-a înjurat şi i-a lovit. „Eu am început să înjur aşa, de nebun? Aşa îmi vine mie, merg pe stradă şi înjur. Dar credeţi că vă crede cineva când spuneţi asta? Eu mergeam pe stradă. Pe mine o să mă creadă cine vede că mi-aţi rupt asta (haina – n.r.), cine vede că soţia este aici cu copilul. Cu ce vă deranjam? (...) Am spus: Dom’le, sunteţi nebuni? De ce trageţi de mine? (...) Este incredibil!“, a explicat Drăghia, negând că i-ar fi înjurat.

Pe filmare se aude şi cum un poliţist anunţă că îi va da amendă. Contactat de Mediafax , purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache, a confirmat că Vladimir Drăghia a fost amendat cu 200 de lei pentru „adresarea de injurii forţelor de ordine“.

Momentul este surprins la minutul 09.00.