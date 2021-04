Scandal între vedete. Râca din „zâna“ Andreea Marin şi „diva“ Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan. Cine a redeschis subiectul rivalităţii

Se vorbeşte de ani de zile despre rivalitatea dintre Andreea Marin şi Mihaela Rădulescu şi despre faptul că cele două dive nu se suportă. Andreea Marin a punctat acest subiect în emisiunea lui Mădălin Ionescu, de la Metropola TV. Este poate pentru prima dată când vedeta TVR este atât de deschisă în a povesti despre relaţia ei cu cea care îi este rivală de mai bine de două decenii.

”Viaţa le rezolvă pe toate. Până la urmă, fiecare e la locul său. Cum îţi creezi drumul în viaţă... pe el mergi!"

"Nu pot să-mi dau seama dacă ea m-a enervat cel mai tare în media. Pur şi simplu... da... nu mi-a făcut plăcere să văd atâtea... În ciuda încercărilor mele de a fi un om civilizat, de multe ori nu am avut cu cine!”, i-a mărturisit Andreea Marin lui Mădălin Ionescu.

Mădălin Ionescu a întrebat-o pe Andreea Marin dacă emisiunea de la PRO TV, "Uite cine dansează!", la care cele două vedete au fost colege, a avut darul să le mai apropie. Andreea, care a fost în juriu (Mihaela a fost prezentatoare) a răspuns negativ. ”Emisiunea în care am apărut împreună nu era emisiunea ei. Fiecare avea rolul bine determinat, nu a avut nici o importanţă pentru mine că e sau nu în emisiune. Eu am primit un rol, ca jurat, am fost întrebată dacă îmi doresc asta, mi-a fost prezentat proiectul, mi s-a părut interesant...îmi place dansul. Mi-a fost foarte uşor să aleg dacă iau parte la acest show, sunt un profesionist. Nu decid în funcţie de altcineva care apare pe acolo! N-are nici o relevanţă treaba asta pentru mine, eu sunt stăpână pe mine, îmi cunosc valoarea şi posibilităţile ca profesionsit! Nu trebuie să mă sperii de nimeni, nici gând!”.