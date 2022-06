Reacţii după şedinţa foto a lui Brad Pitt pentru GQ Magazine: „Arată ca un cadavru”

Revista de modă şi lifestyle pentru bărbaţi a postat miercuri fotografii din numărul lunii august pe conturile de social media, dar reacţiile referitoare la aspectul lui Brad Pitt nu au întârziat să apară. Direcţia artistică a şedinţei foto urmărea o reinterpretare a unui tablou celebru, Ophelia din anii 1850, cu Brad Pitt în apă înconjurat de flori. Însă părul dat pe spate, ochi goi şi inexpresivi şi figură ca de ceară a dus la comparaţii cu un cadavru îmbălsămat.

Cel mai întâlnit comentariu este că „arată ca o figură de ceară, dar uşor topită”, scrie The Straits Times.

Alţii au fost mai puţin amabili, subliniind atmosfera funerară şi spunând că vedeta din Once Upon A Time In Hollywood (2019) pare că a pozat într-un sicriu (sau că actorul juca îmbălsămarea). Câteva exemple:

„Arată ca o statuie de ceară care se topeşte”. „Baiatu’ pare că zace într-un coşciug”. „Brad Pitt arată ca şi cum ar fi murit”. „Nu seamănă deloc cu Brad Pitt!” „Arată înfricoşător!” „De ce l-au făcut să arate ca un cadavru?” View this post on Instagram A post shared by GQ (@gq)

Un internaut a scris: „Interviu cu un vampir la modă”, făcând referire la filmul actorului din 1994, „Interviu cu un vampir.”

Destul de mulţi fani l-au comparat pe Brad Pitt, în vârstă de 58 de ani, cu regretatul actor principal din Goodfellas, Ray Liotta, care a murit în mai, la vârsta de 67 de ani.

Cu toate acestea, au existat fani care au subliniat că starul de la Hollywood, care joacă încă din 1987, încă arată sexy.

Şedinţa foto pentru revistă a inclus mai multe portrete ale lui Brad Pitt, toate realizate de fotografa Elizaveta Porodina în acelaşi stil suprarealist.

Un scriitor de film şi televiziune pentru ziarul britanic The Guardian, Stuart Heritage, a scris: „GQ a făcut o treabă foarte minuţioasă luând unul dintre cei mai fotogenici bărbaţi din lume şi făcându-l uluitor de nefotogenic”.