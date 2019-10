Ramona Bădescu a devenit mamă pentru prima dată la 50 de ani: ce sex are bebeluşul

Ramona Bădescu a născut în secret, zilele trecute, la o clinică privată din Roma, potrivit Click!

Actriţa a adus pe lume un băieţel.

„Am hotărât să nasc prin cezariană, la o clinică privată din Roma. Am un medic extraordinar, Giacomo Valducci, care m-a asigurat că totul va decurge perfect. Recunosc că am emoţii. Am o listă de nume pentru copil, însă mă voi hotărî probabil în momentul în care îmi voi ţine în braţe bebeluşul pentru prima oară! Pentru mine, a deveni mamă este o emoţie atât de mare încât îmi taie respiraţia, dar şi o responsabilitate pe măsură“, povestea Ramona Bădescu într-un interviu pentru Revista Taifasuri.

Vizitată de o prietenă, care s-a aniversat la Roma, Ramona a petrecut alături de ea, aceasta postând în mediul online fotografii şi, astfel, observându-se că vedeta a născut recent





Ramona Bădescu locuieşte de ani buni în Italia. Se pregătea pentru procedura de fertilizare in vitro, când medicii i-au dat vestea că era deja însărcinată în câteva săptămâni, cu un băieţel. Sarcina a fost una uşoară, în ciuda vârstei din buletin.

„Au fost cele mai frumoase luni din viaţa mea. Am avut o sarcină uşoară, m-am mişcat foarte mult, dar m-am şi odihnit. Nu am probleme medicale, nu mi s-au umflat picioarele. Spre sfârşit, am întâmpinat o problemă la mână. Îmi amorţeau câteva degete, mi s-a umflat mâna, nu prea mai dormeam noaptea. Nu a fost nevoie nici să-mi schimb garderoba. Mi-am cumpărat doar 2-3 ţinute. Pentru că m-am îngrăşat doar nouă kilograme, am folosit hainele din dressing. Sunt înaltă şi conformaţia mi-a permis să port ceea ce aveam deja în şifonier şi să îmi păstrez stilul vestimentar“, declara actriţa pentru aceeaşi sursă.