Prima reacţie lui Amber Heard după ce a pierdut procesul de defăimare în faţa lui Johnny Depp: „Am inima frântă”

„Dezamăgirea pe care o simt astăzi este dincolo de cuvinte. Am inima frântă pentru că muntele de dovezi încă nu a fost suficient pentru a rezista puterii şi influenţei disproporţionate ale fostului meu soţ.

Sunt şi mai dezamăgită de ce înseamnă acest verdict pentru alte femei. Este un pas în spate. Întoarce ceasul într-o perioadă în care faptul că o femeie vorbeşte însemna că va fi umilită public. Ne întoarce la ideea că violenţa împotriva femeilor nu trebuie să fie luată în serios.

Cred că avocaţii lui Johnny au reuşit să determine juriul să treacă cu vederea problema cheie a libertăţii de exprimare şi să ignore dovezile care au fost atât de concludente încât am câştigat în Marea Britanie.

Sunt tristă că am pierdut acest proces. Dar sunt şi mai tristă de faptul că pare că am pierdut un drept pe care credeam că îl am ca americancă – de a vorbi liber şi deschis”, a transmis Amber Heard, după rostirea verdictului.

Controversatul proces de defăimare dintre Johnny Depp şi Amber Heard a luat sfârşit miercuri.