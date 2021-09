Prima declaraţie a Alinei Eremia, după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19: ”Aveam sistemul imunitar slăbit”

„Nu mă simt rău, nu am făcut febră, nu sunt nici măcar obosită, mă simt foarte bine. Am descoperit, din întâmplare, că m-am îmbolnăvit”, a dezvăluit pentru FANATIK Alina Eremia.

Cântăreaţa se testa regulat în ultima perioadă, de când valul al patrulea a ajuns în România. „Acum s-a descoperit că am, am intrat imediat în izolare. M-am testat pentru că aşa obişnuiam, nu că am avut vreun simptom, nu am simţit efectiv nimic”, spune aceasta.

Alina Eremia crede că infectarea cu COVID-19 a survenit pe fondul sistemului imunitar slăbit din cauza unei bronşite de acum două săptămâni.

În ultima vreme, tot mai multe vedete au anunţat că s-au îmbolnăvit de coronavirus. Printre acestea se numără Monica Anghel, Viorica de la Clejani, Irinel Columbeanu, Elena Merişoreanu, dar şi cântăreţe din noul val precum Theo Rose.