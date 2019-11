Povestea de dragoste dintre Leo Iorga şi femeia care i-a fost alături până la sfârşit: s-au căsătorit la mare, în '89, iar luna de miere şi-au făcut-o într-un autobuz

Paula Iorga, femeia cu care cântăreţul era căsătorit de 30 de ani, a transmis un mesaj emoţionant după ce şi-a pierdut partenerul. „A murit puiul meu. S-a întâmplat totul brusc, am apucat să îi aprind lumânarea... Nu am apucat să îi spun cât de mult îl iubesc... Mai aveam atâtea să îi spun... De câteva zile mă ruga să mergem acasă, dar nu puteam să îl duc acasă pentru că refuza să mănânce. Nici în spital nu mai voia să mănânce. Boala a învins. Am nevoie de linişte, de putere...“, a declarat Paula Iorga, pentru revista „Ciao“.

Paula şi Leo Iorga au fost împreună la bine şi la rău vreme de trei decenii, după ce s-au cunoscut în vara lui ’89, la Costineşti, unde el era „cu rocku’“, iar ea – „cea mai frumoasă doctoriţă de pe litoral“. Un an mai târziu deveneau soţ şi soţie.

Un mire în pantofi de golf

Într-un interviu pentru Libertatea , acordat la începutul anului, Leo Iorga a povestit cum s-a dat peste cap să o impresioneze pe iubita lui când a dus-o în vizită la părinţii lui, la Arad.

„Când Paula a venit în vizită acasă, la Arad, am plătit un şofer de la tata, care era director la Vinexport, cu un ARO, s-o ia direct de pe peron. I-am mai dat 100 de lei ca să mi se adreseze cu «şefu’». Cununia am făcut-o la Eforie Sud. A fost de neuitat, eram încălţat în pantofi sport, albi, de golf, primiţi din Germania. Toată lumea îmi lăuda încălţările, uitau să mă felicite. De fapt, alţii nu aveam, doar cântam rock! Nu aveam nici măcar o lingură când ne-am căsătorit“, îşi amintea Leo.





Cuplul a avut parte şi de o lună de miere atipică – în autobuzul trupei, în timpul turneului prin Oltenia.



Paula şi Leo Iorga au aniversat în septembrie 30 de ani de la cununia religioasă. „Ce s-a schimbat de atunci? Eram tineri şi frumoşi, am îmbătrânit un pic, deloc sufleteşte. Ne ţinem de mână şi acum, mai ales când nevastă-mea mă scoate din casă, să nu alunec pe gheaţă“, povestea cântăreţul pentru sursa citată.

Căsnicia lor a traversat şi un moment delicat, după ce artistul a avut o aventură cu impresara sa. Totuşi, soţia l-a iertat şi i-a rămas alături în lunga luptă cu boala. Paula a fost cadru medical, dar şi-a abandonat serviciul pentru a se dedica în totalitate soţului ei.

Cei doi au împreună doi băieţi, Edy (30 de ani) şi Paul (23 de ani).