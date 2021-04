Operaţiunea Forth Bridge. Protocolul după moartea prinţului Philip. Pandemia impune funeralii cu restricţii

Ducele de Edinburgh avea 99 de ani, era bolnav şi foarte slăbit după o internare în spital de aproape o lună. Prinţul, care suferise recent o intervenţie chirurgicală pe cord şi se refăcea acasă, în sânul familiei, a murit liniştit, alături de cei dragi şi este plâns acum o lume-ntreagă.

Prinţul Philip a murit. Ce este „Operaţiunea Forth Bridge”

Evenimentele care urmează morţii prinţului Philip sunt cunoscute sub numele de „Operaţiunea Forth Bridge”, un protocol pregătit din timp de echipa Casei Regale şi autorităţile britanice şi care poartă numele unui pod situat între regiunile scoţiene Edinburgh şi Fife. Numele de cod al anunţului morţii prinţului Philip a fost "Forth Bridge is down!". Deşi nu se cunosc planurile exacte, iată care ar fi cursul probabil al evenimentelor ce vor urma în zilele următoare.

În loc să fie depus la Westminster Hall, se aşteaptă ca trupul neînsufleţit al prinţului Philip să fie dus la Palatul St James, acolo unde a fost dusă şi Diana, prinţesa de Wales, după moartea sa din 1997. Publicul nu va avea acces.

Regina va intra într-o perioadă de doliu de opt zile, în care apariţiile sale publice vor fi anulate. Tot în această perioadă nu vor fi promulgate legi noi.

După alte 30 de zile de doliu, regina va reveni la atribuţiile sale publice.

Ţara va intra imediat într-o perioadă de doliu naţional. Aceasta înseamnă că trebuie respectate o serie de reguli, cum ar fi coborârea tuturor steagurilor în bernă, în cinstea ducelui. Toţi prezentatorii de ştiri şi oamenii care vor apărea la televiziuni vor purta ţinute în negru, în semn de respect. În timpul pregătirilor pentru înmormântare, regina nu va onora nici o îndatorire regală.

Există trei categorii de funeralii regale, scrie Walesonline.co.uk. Prima presupune o înmormântare de stat şi se aplică înalţilor oficiali precum Lord nelson sau Winston churchill. Apoi, există o înmormântare ceremonială pentru membrii familiei regale cu un grad militar ridicat, pentriu consoarta suveranului şi moştenitorul tronului. Ultima categorie o reprezintă o înmormântare privată pentru toţi ceilalţimembri ai familiei regale, soţii şi copiii lor.