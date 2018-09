Nunta Principelui Nicolae: primele imagini cu Alina Binder în rochie de mireasă FOTO VIDEO

Alina Binder a ales să poarte o rochie creată de un designer român, făcută din mătase naturală, cu voal şi broderie lucrată manual, cu motive tradionale româneşti. Buchetul are lăcrămioare, bujori albi şi iasomie.

„Va avea motive din portul bunicii mele, portul săsesc, dar foarte discrete. Am ţinut foarte mult să fie făcută de un designer român. Eu îi apreciez pe toţi, sunt foarte talentaţi şi trebuie încurajaţi şi scoşi în evidenţă“, mărturisea Alina Binder.



De asemenea, machiajul miresei este unul discret, care-i pune în evidenţă frumuseţea tenului, amintind de noua ducesă de Sussex, Meghan Markle (37 de ani) soţia prinţului Harry al Marii Britanii.

Principele Nicolae şi aleasa inimii sale, Alina Binder, au fost conduşi la altar de Liviu Popescu şi de soţia acestuia, Simona.



FOTO Diana Frîncu

FOTO captură video

Mirii au două perechi de naşi şi cinci de domnişoare şi cavaleri de onoare.

La finalul cununiei religioase (ora 15.30), vor pleca „într-o caleaşcă de poveste“ pe Bulevardul Carol I spre Cazinoul din Sinaia, acolo unde va avea loc petrecerea şi din al cărui balcon vor saluta publicul.

Pe traseu, mirii vor fi însoţiţi de Junii Braşovului, de grupuri folclorice din Bucovina şi din alte ţinuturi străvechi româneşti. Primarul oraşului, Vlad Oprea, a declarat că se vor lua măsuri speciale de siguranţă şi cel mai probabil circulaţia rutieră va fi închisă între biserică şi cazino.

Recepţia va fi găzduită în Sala Oglinzilor. Evenimentul marchează prima nuntă regală care se desfăşoară în Sinaia după 70 de ani, ultima fiind căsătoria Principesei Ileana, fiica Regelui Ferdinand.

Sala Oglinzilor din Casino Sinaia FOTO casinosinaia.ro

Nepotul Regelui Mihai a explicat şi de ce a ales staţiunea de pe Valea Prahovei pentru marele eveniment: „Este Anul Centenarului şi am vrut un loc care să aibă legătură cu acest moment. Eu mă simt ca acasă în Sinaia, familia mea e în fiecare colţ din oraş. Am avut noroc şi am ales şi o biserică în care este pictat bunicul meu“.