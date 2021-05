Narcisa Suciu, despre sistemul de educaţie din Finlanda: „Profesorii se uitau la mine ca la o extraterestră”

Narcisa Suciu a acordat un interviu pentru Libertatea în care vorbeşte despre sistemul de învăţământ finlandez, considerat cel mai performant din lume, dar şi despre cel din România.

Narcisa Suciu a povestit momentul în care a înscris-o pe Daria, fiica ei, la o şcoală din Finlanda, iar profesorul a cerut să-i ducă un manual de matematică pentru a vedea la ce nivel este fata. „Doamnă, dar ce nevoie au copiii să facă lucrurile astea în clasa a V-a? Astea sunt lucruri pe care copiii de aici le fac la liceu, dacă aleg matematica, dar până în clasa a IX-a copilul n-are nevoie de astfel de chestii, sunt inutile“, i-a spus profesorul.



De asemenea, cântăreaţa îşi aminteşte cu s-a dus să plătească la şcoală prima excursie a Dariei, exact ca în România.

„„Dar ce vreţi să plătiţi?“. „Păi, excursia.“ „Păi nu trebuie să plătiţi nimic, plăteşte şcoala.“ „Şi mâncarea?“ „Şi mâncarea!“ „Şi drumul?“ „Şi drumul!“. Se uitau la mine şi nu înţelegeau ce vreau. Nu mai zic că n-am vrut să o las să se ducă cu autobuzul, am dus-o cu maşina personală. Când am ajuns acolo nu era niciun părinte, toţi copiii se distrau, se jucau, profesorii se uitau la mine ca la o extraterestră. Până am înţeles că e altfel a durat un pic”, spune Narcisa Suciu.

Ea a vorbit şi despre educaţia sexuală în şcoală, o iniţiativă care în România dă naştere la multe controverse. În Finlanda, explică Narcisa Suciu, există în programa şcolară discuţii despre asemenea lucruri.



„În Finlanda, nu se cheamă educaţie sexuală, însă în curriculă sunt cuprinse ore în care se discută despre chestii normale: fetele sunt învăţate despre ciclu menstrual, cum să aibă grijă de igiena intimă, băieţii sunt învăţaţi că „nu înseamnă nu”, că trebuie să le protejeze pe fete, nu să le abuzeze.”

Citeşte tot interviul Narcisei Suciu în Libertatea.

Citeşte şi:

Narcisa Suciu a revenit în România. Cum arată artista la 10 ani de după ce a plecat în Finlanda FOTO

INTERVIU Narcisa Suciu: „Am pierdut-o pe mama când aveam 17 ani. Tata s-a simţit foarte vinovat, practic el a stat în calea ultimei mele întâlniri cu ea“