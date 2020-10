Mugurel Vrabete, coleg cu Dan Bittman în Holograf, despre COVID-19: „Mie îmi pute a neştiinţă, a impostură, fie şi a conspiraţie”

Într-o postare pe Facebook, Vrabete îşi explică propria poziţie cu privire la situaţia actuală a pandemiei şi sare în apărarea colegului său de trupă, Dan Bittman, spunând că cei care îl atacă vor fi eliminaţi din lista sa de prieteni.

"E momentul să spun ceva. Dan Bittman este prietenul şi colegul meu de peste 33 de ani. O vârstă biblică, pentru cine are cunoştinţe în domeniu. Aveţi dreptul la părerile dumneavoastră, dar nu înţeleg de ce oricine are alte păreri decât varianta oficială este automat incriminat. Ziarul Scânteia a închis redacţia de mult.

Cu riscul infatuării, vă spun că am un IQ peste medie, am absolvit facultăţi şi mastere. Mie îmi pute ceva şi cred că multora la fel. Nu pot să trag concluzii, pentru că nu am date corecte dar, ca un om care a intrat şi la Matematică, şi care a absolvit Arhitectura, atunci când între cauze, măsuri şi efecte nu se pupă ceva, mie îmi pute a neştiinţă, a impostură, fie şi a conspiraţie.

Aşadar, cei care îl atacă pe Dan vor fi eliminaţi din lista mea. Vă doresc succes cu părerile dumneavoastră, dar nu am chef să le ascult. Pandemie plăcută" a fost mesajul basistului Holograf.