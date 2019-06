Motivul pentru care Jim Carrey nu face selfie-uri cu fanii săi FOTO

Cunoscutul actor de comedie a mărturisit că nu îi place să se pozeze cu fanii săi şi a explicat care este motivul pentru care nu este deloc încântat să facă selfie-uri.

Într-un interviu pentru The Hollywood Reporter, Jim Carrey a declarat: „Nu mă aştept să fiu pe placul tuturor. Nu sunt respingător cu oamenii, dar aş prefera să stau de vorbă cu ei, în schimb, şi să-i cunosc. Pentru că selfie-urile «opresc» viaţa“, a afirmat actorul, potrivit metro.co.uk.

„Toată lumea era înnebunită după Steve Jobs. Mi-l şi imaginez în iad, fugind disperat de demonii care vor să facă un selfie cu el“, a glumit Jim Carrey.

Jim Carrey FOTO WireImage

Jim Carrey este un star al filmelor de comedie produse la Hollywood şi s-a remarcat în producţii cu mare succes în rândul publicului, precum „Dumb and Dumber“, „Ace Ventura: Pet Detective“ şi „Bruce Almighty“. Actorul a câştigat şi două Globuri de Aur, pentru rolurile din „Man on the Moon“ (1999) şi „The Truman Show“ (1998).

