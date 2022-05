Motivul pentru care CRBL a plâns în hohote, înainte de a ajunge în România

Cea mai dură luptă a lui CRBL în Diminicană nu a fost neapărat competiţia în sine, ci dorul de casă, acesta stând aproape 3 luni departe de soţia lui, Elena, şi de fiica lor, Alessia.

Întrebat cum s-a descurcat departe de familie, CRBL a povestit în cadrul podcastului lui Cătălin Măruţă un moment care l-a făcut să plângă în hohote. Primul său contact cu „realitatea”, după 3 luni petrecute în junglă, a fost emisiunea lui Cătălin Măruţă, în care invitată era atunci chiar soţia lui, Elena.

„Doar în momentul în care am văzut-o, am bufnit în plâns instant. Şi am văzut-o la tine în emisiune prima oară. Eu nu am văzut-o pe telefon, că telefonul mi l-au dat mai târziu.

M-am dus în camera de hotel, acolo aveam internet, şi m-am uitat, şi primul lucru a fost Elena la tine în emisiune. Alea au fost primele informaţii pe care eu le-am luat, după emisiune. Şi când am văzut-o prima oară, am bufnit în plâns”, a povestit cântăreţul.