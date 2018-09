Magda Vasiliu, mărturii despre lupta fiului ei cu cancerul osos: „În România mi s-a spus că cea mai bună soluţie ar fi amputaţia piciorului“ VIDEO

Vlad, în vârstă de 9 ani, a fost diagnosticat în 2017 cu cancer osos, iar părinţii lui, Magda Vasiliu Stoian şi Cosmin Stoian, au hotărât să caute ajutor în străinătate, după ce au primit din partea medicilor români două propuneri care i-au speriat - să-i amputeze un picior şi să-i facă o biopsie invazivă plină de riscuri , după cum a povestit jurnalista pentru Kanal D.

„Nu aveam cum să-mi salvez copilul în România“

„De ce am plecat? Am plecat pentru că nu aveam cum să-mi salvez copilul în România. Mi s-a spus că cea mai bună soluţie ar fi amputaţia piciorului. În Italia, când le-am descris situaţia şi le-am spus de amputaţie, au făcut ochii mari şi m-au întrebat «de ce?». (...) Medicul din România mi-a atras atenţia că biopsia va stârni un vulcan şi că în felul ăsta celulele canceroase se pot răspândi prin tot corpul, ceea ce evident oferă şanse minime de vindecare. Deci, practic, prima lovitură pe care am luat-o a fost la două zile după ce am ajuns cu copilul la camera de gardă de la Marie Curie. Ăla a fost şi momentul în care am decis împreună cu soţul meu să plecăm cât se poate de urgent. A fost marea şansă a lui Vlad ca familia soţului meu să locuiască de ani buni la Roma. Decizia de a pleca, sosirea la Roma au fost chestiuni de o zi. Acolo am ajuns la camera de gardă cu Vlad fără niciun alt document în afară de paşaport şi le-am spus că este suspectat de cancer osos. Atât! Nu mi-au cerut medici de familie, trimiteri, au luat copilul, l-au internat, într-o săptămână aveam diagnosticul, iar în zece zile a început chimioterapia“, a explicat Magda Vasiliu într-un interviu acordat postului turcesc.

„Copiii care au primit acelaşi diagnostic ca Vlad sunt toţi morţi“

Medicii din Italia i-au spus jurnalistei că tratamentul fiului ei este unul de durată şi că trebuie să stea lângă copil. Atunci a încercat să-şi ia concediu medical şi s-a lovit de birocraţia din România: „Mi se cerea sa vin cu el în ţară la control, nu era transportabil cu avionul, era în aplazie medulara, valorile erau 0, avea interdicţie şi de a pune piciorul în pământ, el era în scaun cu rotile“. Acela a fost şi momentul în care Magda Vasiliu a decis să facă publică drama prin care trece. Prezentatoarea Ştirilor Prima TV a criticat atunci în termeni duri indiferenţa statului român faţă de cetăţeni, expunând lupta birocratică pe care trebuie să o ducă în România, deşi copilul este tratat exemplar în Italia.

Magda Vasiliu a declarat că a păstrat legătura cu părinţii copiilor diagnosticaţi cu cancer în România, iar veştile primite sunt tragice: „Copiii care au primit acelaşi diagnostic ca Vlad sunt toţi morţi. Zilele trecute ne spunea mama unei fetiţe de 4 ani că două luni mai are de trăit fetiţa ei, a venit în Italia mult prea târziu, după nişte recidive tratate prost în România, aşa au spus medicii de aici. A fost un băieţel la Marie Curie căruia i s-a amputat piciorul, am aflat că a murit. Toate chestiile astea te macină şi te gândeşti la un moment dat că ar putea fi şi copilul tău. Am primit sute de mesaje în anul ăsta de la părinţi cu copii bolnavi, care nu ştiu încotro s-o apuce, care îmi povestesc ororile prin care au trecut în ţară, am documente medicale trimise de părinţi cu trei diagnostice diferite făcute pe aceeaşi biopsie, cu RMN-uri interpretate greşit, cu citostatice care lipsesc, cu transplanturi medulare care se fac atunci când măduva nu este curată“.

Magda Vasiliu şi soţul ei continuă „Lupta pentru viaţă“

Din fericire, în cazul băieţelului ei, tratamentul a dat roade şi boala e în remisie completă. Totuşi, jurnalista şi soţul ei vor să continue lupta alături de alte familii care se confruntă cu aceeaşi problemă, aşa că au înfiinţat la Roma asociaţia „Luptă pentru viaţă“