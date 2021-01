Mădălina Ghenea, ofensată de speculaţiile presei internaţionale! Ce spune despre "idila" cu Nicolo Zaniolo

Ştirile privind o relaţie între cei doi au apărut, la finalul anului trecut, în presa italiană, iar cei doi nu au avut niciun interes să le nege. Mai mult, Ghenea şi Zaniola au lăsat impresia că se simt confortabil cu idila şi au alimentat zvonurile în momentul în care au schimbat mai multe mesaje prin intermediul reţelele de socializare.

Acum însă, deranjată de amploarea luată de eveniment, Mădălina Ghenea a publicat pe contul de Instagram un mesaj în care neagă relaţia cu Nicolo Zaniolo şi a apelat la doi avocaţi pentru a-şi apăra imaginea.

"În aceste zile, s-au spus şi s-au scris multe lucruri incorecte, care au provocat multă durere şi tristeţe. Cred că a venit momentul să clarific această situaţie şi să fiu transparentă, din moment ce există persoane care suferă.

Sunt o femeie care munceşte din greu şi care este mamă. Timp de 20 de ani am fost aruncată în nişte relaţii pe care nu le-am avut niciodată şi nu am vorbit niciodată despre ele pentru că am preferat să-i las pe oameni să facă asta, iar eu să discut despre munca mea, despre proiectele mele, despre obiective şi valori.

Nu am mai fost într-o relaţie de câteva luni bune, am zis asta şi pe social media, şi în interviuri. M-am ocupat de familie, de pasiunea mea pentru artă, fotografie şi cinema. Sunt mândră de cariera mea profesională, de alegerile făcute şi de faptul că sunt o femeie independentă.

Am cunoscut şi cunosc foarte mulţi oameni, dar doar câţiva dintre aceştia devin prieteni adevăraţi, pentru că, înainte de a fi o persoană publică, sunt mamă. De Crăciun şi Revelion am fost alături de cele mai drage persoane din lume: mama mea şi fata mea.

O întâlnire cu prieteni comuni, glume sau râsete pe reţelele de socializare nu exprimă neapărăt o relaţie cu cineva şi nu ascunde ceva anume, nu credeţi?", a scris Mădălina Ghenea, pe contul său de Instagram, citată de digisport.ro