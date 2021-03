Lovitura de graţie? Angelina Jolie, pregătită să aducă dovezi de violenţă domestică în procesul de divorţ cu Brad Pitt. Îi pune pe copii să dea mărturii la tribunal

E un fel de-a spune că îşi văd amândoi de viaţa lor, pentru că Jolie nu poate trece peste ce i-a făcut Pitt. Sau cel puţin aşa pare acum, la mai bine de patru ani de la intentarea divorţului, când Angelina se pregăteşte să-i aplice fostului ei soţ lovitura de graţie.

După ce tatăl celor şase copii ai ei a fost investigat de FBI şi de Protecţia Copilului şi a fost găsit nevinovat de vreun abuz asupra unuia dintre copiii lor, Angie susţine că are dovezi care să ateste violenţa domestică de care a fost capabil starul din Once Upon a Time in Hollywood.