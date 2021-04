Kim Kardashian, pentru prima dată în topul Forbes al miliardarilor lumii

Forbes a estimat că Kim Kardashian, în vârstă de 40 de ani, „valorează acum 1 miliard de dolari, faţă de 780 de milioane de dolari, în octombrie, mulţumită a două afaceri profitabile - KKW şi Skims - precum şi banilor obţinuţi din televiziune şi contracte de endorsement şi unui număr de investiţii mai mici”.

Kardashian, care şi-a lansat cariera cu reality show-ul „Keeping Up with The Kardashians", se alătură astfel în listă lui Kanye West, de care a anunţat că divorţează.

Despre starul rap în vârstă de 43 de ani, revista Forbes a spus că are o avere estimată la 1,8 miliarde de dolari, mare parte din aceasta provenind din contractele liniei sale vestimentare Yeezy.

Kardashian a depus actele de divorţ în luna februarie, citând diferenţe ireconciliabile.

Sora ei vitregă Kylie Jenner a pierdut statutul de miliardar, potrivit Forbes. Revista a evaluat averea vedetei în vârstă de 23 de ani la circa 700 de milioane de dolari, în urma unui an dificil pentru vânzarea de produse cosmetice şi după o supraestimare a veniturilor Kylie Cosmetics, companie deţinută acum în proporţie de 51% de Coty Inc.

Kim Kardashian a fondat KKW Beauty în 2017, promovându-şi şi vânzând produsele online, cu sprijinul social media. Contul ei de Instagram este urmărit de 213 milioane de utilizatori. Doi ani mai târziu, ea a lansat linia de haine modelatoare Skims.