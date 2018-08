Iulia Vântur, interviu despre viaţa în India, întâlnirea cu Dalai Lama şi cum a depăşit prejudecăţi: „Eram tot timpul percepută ca iubita lui Salman Khan“

andreearaicu.ro despre plecarea în India şi noul stil de viaţă care i-a adus împlinirea în urmă cu aproape doi ani. Fosta ştiristă Pro TV Iulia Vântur a vorbit într-un interviu publicat pe site-uldespre plecarea în India şi noul stil de viaţă care i-a adus împlinirea în urmă cu aproape doi ani.

Vedeta mărturiseşte că s-a redefinit în India, unde a devenit cunoscută atât prin prisma relaţiei pe care o are cu actorul bollywoodian Salman Khan (52 de ani), dar şi prin talentul său actoricesc şi muzical. Iulia Vântur va lansa luna aceasta doua piese pentru două filme indiene, potrivit sursei citate.

Fosta ştiristă a povestit cât de greu i-a fost să o ia de la capăt într-o ţară total diferită de România, iar ceea ce a determinat-o să reziste a fost încrederea în forţele proprii, dar şi ambiţia de a demonstra tuturor că este o persoană capabilă şi talentată.

„Experienţa asta de viaţă din India a fost cel mai bun exerciţiu pentru mine. Gândeşte-te, vii într-o ţară unde cultura, mentalitatea, tradiţiile, absolut orice, inclusiv look-ul, sunt total diferite. Limba, nu mai zic. Şi vii dintr-o dată într-un spaţiu în care nu mai contează cine ai fost tu, ce ai reuşit să faci în viaţa ta. Ei nu ştiau cine a fost Iulia Vântur în România şi nici nu le pasă. Ei mă cunoşteau ca pe o femeie care arată cum arată în momentul ăsta prezent, care vorbeşte în felul ăsta şi care încearcă să se adapteze spaţiului respectiv.

Sincer, am avut o uşoară criză de identitate, trăind acolo la început, pentru că dintr-o dată m-am trezit dezbrăcată de toate straiele astea pe care le-am tot pus eu de ani de zile, prin jobul pe care l-am avut, prin cariera pe care am avut-o, prin oamenii pe care i-am cunoscut. Toate astea au dispărut dintr-o dată. Nu aveam nici familia acolo, nici prietenii, nici cunoscuţii, nici limba în care să mă simt confortabil şi să mă fac înţeleasă atât de clar şi de bine, inclusiv statutul. Statutul te face să ai o anumită conduită, să fii într-un fel. Ei, toate astea au dispărut instant. M-am dezbrăcat de ele forţat şi a trebuit să mă uit la mine, în oglindă aşa, dezbrăcată de toate astea şi să mă întreb: Cine sunt eu fără tot?“, a povestit Iulia.

Iulia Vântur FOTO Facebook

Iulia Vântur mărturiseşte că nu s-a gândit niciodată că va ajunge să cânte şi să fie cunoscută în India şi totodată a povestit că a reuşit să evolueze şi din punct de vedere spiritual.

„Nu m-am gândit niciodată că o să ajung să cânt, nu m-am gândit niciodată că o să ajung în India, să trăiesc în India. Niciodată nu mi-a trecut prin minte că o să trăiesc într-o altă ţară. Dar uite că lucrurile s-au întâmplat în felul ăsta şi am ajuns să mă bucur de muzică aşa de tare, să mă descopăr mai mult. Am început să avansez pe calea asta spirituală, pentru că şi în România eram interesată de toate practicile de meditaţie, de terapii, de tot felul de lucruri ce au legătură cu latura asta spirituală“, a spus Iulia.

Fosta ştiristă a povestit şi că nu i-a plăcut faptul că a fost percepută drept iubita cunoscutului actor Salman Khan, dar a reuşit să depăşească treptat toate prejudecăţile.

„În momentul în care am ajuns în India şi am început să fac ceva, eram percepută tot timpul ca iubita lui Salman Khan. Pentru o femeie care munceşte toată viaţa ei şi reuşeşte să facă lucruri pentru ea, e uşor deranjantă această etichetă. Dar mi-am dat seama că oamenii, în general, tind să facă asta. Influenţele oamenilor în vieţile noastre pot fi mai mari sau mai mici, important este ce faci tu mai departe şi cum susţii lucrurile astea. Eram nimeni în ţara respectivă iniţial, dar după aceea oamenii au aflat de ce sunt capabilă, m-au văzut prezentând puţin, cântând şi dansând, şi am primit laude pentru ceea ce am făcut. Şi asta mi-a dat încredere“, a povestit fosta vedetă Pro TV.

FOTO Facebook

Întrebată la ce i-a fost cel mai greu să renunţe prin plecare din România, dar şi ce a păstrat din ţara natală, Iulia Vântur a răspuns:

„Cred că la oamenii dragi, la prezenţa lor. Dar, slavă Domnului, în ziua de azi avem tehnologia necesară să ne vedem pe Facetime, iar India nu e chiar aşa departe şi putem călători aproape oriunde. Alt aspect dificil a fost să renunţ la ego-ul meu. Cred că lupta cea mai grea a fost cu egoul meu, pentru că, vorba aceea, eram Iulia Vântur, cea care a obţinut totul prin puterile ei, fără niciun ajutor, am dat casting peste casting şi am ajuns unde am ajuns nu pentru că am cunoscut pe cineva, ci pentru că am muncit eu (...). Din România am păstrat toată educaţia mea, baza mea, clar. Am fost educată în felul asta, respectul faţă de oameni, responsabilitatea pe care o ai tu în viaţă ta şi în viaţă altor oameni“.

Vedeta a povestit de asemenea şi cum a fost întâlnirea cu liderul spiritual Dalai Lama şi ce a învăţat din această experienţă: „Să îţi păstrezi spiritul de copil, curiozitatea, entuziasmul şi puritatea, aceste lucruri pe care copiii le manifestă în mod natural. Sincer, Dalai Lama mi s-a părut că e un copil într-un trup de adult. Zâmbetul ăla al lui e fix de copil, de copil pur. Are o energie foarte frumoasă, pe care o poţi simţi când stai lângă el. O energie care te face să te simţi relaxat, uşor şi liber. Evident, nu poţi să discuţi lucruri atât de profunde într-o întâlnire, trebuie să petreci timp cu un om pentru a ajunge la astfel de discuţii. Şi, sincer, nici nu m-am dus acolo să îl iau la întrebări, pentru că sunt convinsă că mulţi oameni fac asta şi nu am vrut să fac şi eu acelaşi lucru. Mi se pare un om minunat“.

Iulia Vântur FOTO Facebook