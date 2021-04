Iulia Albu a criticat-o dur pe Oana Roman pentru pozele sale din Egipt. Ce mesaj i-a transmis

De data aceasta a venit rândul Oanei Roman să fie luată la bani mărunţi de Domniţa de Alba.

Oana Roman a petrecut câteva zile în Egipt, unde şi-a serbat ziua de naştere alături de fiica sa şi de Vica Blochina. Încântată de peisajele de vis, dar şi de mare şi soare, vedeta care tocmai a împlinit 45 de ani a pozat în ipostaze ceva mai îndrăzneţe. Dar deloc adecvate, după cum a remarcat Iulia.

”Eu nu aş fi făcut niciodată o astfel de postare. Da, este ok să stai aşa la plajă, dar nu este neapărat ok să te pozezi în această ipostază. Nu înţeleg de ce a făcut-o. Nu te mai poza aşa, Oana, pentru că nu este OK. Încearcă să te uiţi în nişte reviste de modă, vezi cam cum se pozează. Nu are legătură cu câte kilograme are. N-are nicio legătură cu asta. Are legătură doar cu faptul că unele poziţii sunt elegante şi altele nu”, a declarat Iulia Albu în emisiunealui Măruţă.

