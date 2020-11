Interviu Lily Collins, actriţa din "Emily in Paris":"Nu sunt diferită faţă de cum eram când lumea nu mă cunoştea"

Americanca Jill Tavelman este cea mai recentă descoperire a publicului devorator de Netflix. Producţia Emily in Paris urmăreşte aventura unei tinere din Chicago, care activează în marketingul online şi care se mută cu job-ul la Paris. Prinsă între pragmatismul american şi romantismul franţuzesc, Emily Cooper încearcă să se adapteze la stilul antitetic, dar extrem de şic, pe care îl descoperă în oraşul de pe Sena. Serialul este o nouă abordare a stilului Diavolul se îmbracă de la Prada şi te îndeamnă, cu episoadele lui scurte şi pline de ţinute fabuloase, la binging.

Cât despre viaţa personală, Lily trăieşte, de doi ani, în L.A. alături de iubitul ei, regizorul Charlie McDowell şi şi-a împărtăşit traumele trecutului în cartea Unfiltered: no shame, no regrets, just me. În paginile acesteia a povestit despre relaţia glacială cu tatăl ei, care a ales să se despartă de Jill Tavelman după şase ani de căsătorie printr-un fax, părăsind-o pe când actriţa avea 5 ani. În interviul ce urmează, ea ne-a vorbit despre prezentul ei plin de... je ne sais quoi.

Ţi-a plăcut să interpretezi personajul lui Emily şi să trăieşti o parte dintre experienţele unei americance la Paris?

Lily: O ador pe Emily. Zilnic mă luptam să interpretez corect acest personaj şi să îl mulţumesc, evident, pe Darren Star (cel care a scris şi produs şi serialul Sex and the City n.r.). Era mare plapuma pentru mine, ca să zic aşa, deoarece toate personajele feminine căruia el le-a dat viaţă au devenit iconice în timp. Multă lume avea aşteptări mari de la acest show, dar acum mă simt foarte mândră şi extrem de fericită pentru ce am reuşit să fac.

