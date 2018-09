INTERVIU Dan Bittman: „În ’89 eram la un festival în Coreea de Nord. Acolo erau toţi cei care ne-au condus apoi, acolo s-au pus bazele Revoluţiei din România“

Dan Bittman ne-a acordat săptămâna trecută un interviu în cadrul rubricii #PastiladeMotivaţie, în care a vorbit despre momentele de cumpănă, dar şi cele mai frumoase perioade din cei 33 de ani petrecuţi în Holograf. Artistul ne-a dezvăluit şi o întâmplare din '89, când participa la un festival în Coreea de Nord şi astfel a aflat că ceva urma să se petreacă în România.

Cântăreţul a vorbit şi despre lucruri mai personale, inclusiv numeroasele relaţii amoroase pe care le-a avut cu femei celebre şi cel mai important lucru pentru el.

„Adevărul“: Este adevărat, dacă poţi să zâmbeşti grijile s-au dus?

Dan Bittman: Nu ştiu. Gândeam pozitiv în ziua respectivă şi am zis: da, dacă pot să zâmbesc, atunci grijile s-au dus. Bine, afirmaţia era legată de o poveste de dragoste. Nu mai ştiu, probabil trecusem printr-o dezamăgire amoroasă. Atunci intri într-un gen de depresie, dar „vine o zi“ când trebuie să mergi mai departe. Nu putem rămâne blocaţi într-un astfel de moment.

Este un an important pentru Holograf. 40 de ani de la înfiinţarea trupei şi 33 de când Dan Bittman este parte din acest grup.

„Cât de departe" a ajuns Holograf: trupa aniversează 40 de ani Holograf, una dintre cele mai de succes trupe dinainte şi după Revoluţie, împlineşte 40 de ani de activitate şi va fi celebrată pe 10 octombrie la Sala Palatului, în cadrul concertului „Holograf – Hall of Fame". Cum e Holograf după 40 de ani? „Suntem o trupă care-şi vede de drumul ei. Avem o viaţă a noastră, a trupei. Chiar le ziceam băieţilor că dacă am fi fost deştepţi să punem câteva camere în microbuz şi să înregistrăm toate discuţiile şi tâmpeniile pe care le spunem, cred că s-ar fi bătut românii pe el. Sunt multe de povestit", spune Bittman. Cântăreţul a dezvăluit şi cum au luat naştere cele mai multe dintre melodiile formaţiei: „Au fost inspirate din ceea ce mi s-a întâmplat sau ce am văzut la alţii. Am văzut poveşti de dragoste uriaşe şi am simţit că dacă le iei dragostea, le iei tot ce au în viaţă. Aşa s-a născut «Să nu-mi iei niciodată dragostea». M-am trezit la 4 dimineaţa, am coborât în birou şi am început să scriu. Era ca şi când cineva îmi dicta de undeva de sus".

Da, eu sunt din 1985 în Holograf. Am ajuns printr-o conjunctură fericită. Eu am debutat cu trupa Blitz în perioada facultăţii. Voiam să dau la Arhitectură şi aveam un coleg care făcea repetiţii într-un loc obscur din Bucureştii anilor `80. El m-a invitat la repetiţii, deşi solist era Adrian Daminescu. Pentru noi, el era uriaş - pe vremea aia intrase la Conservator, cânta Queen la pian. Nu ştiu ce s-a întâmplat, s-au certat, şi le-am zis că pot să vin eu la repetiţii până se întoarce Adrian. Dar ei nu au mai vrut să-l ia, probabil era conflictual. Toţi eram conflictuali pe vremea aceea, aveam multa energie. (râde) Am rămas cu Blitz, de acolo m-au furat cei de la Domino, apoi am fost într-o trupă la Cenaclul Flacăra – Incognito, aproape un an de zile la Iris, iar apoi am ajuns la Holograf, deşi nu mai voiam să cânt pentru că pierdeam facultatea. Când am fost la Iris am pierdut un an de facultate.

Ai tăi ce-au zis?

„Aoleu, copilul, ce ne facem cu el!“ (râde). Eram oaia neagră a familiei. Am dat la Arhitectura, nu am intrat. În schimb, am intrat rapid la Construcţii Hidrotehnice, pe care am şi terminat-o.

Ce treaba au construcţiile cu muzica?

Muzica a fost o pură întâmplare. Pe la 7-8 ani m-au dus ai mei la vioara. La noi asta era o tradiţie în familie. Unchiul meu a fost fondator al Orchestrei Medicilor, tata cânta şi el la vioară. Au zis „Hai să-l învăţăm şi p-ăsta mic“. Dar după doi ani am aruncat vioara cât am putut de departe. Ai mei, să nu streseze copilul, m-au lăsat în pace. Dar ştiam că am aptitudini, cântam şi în corul şcolii pe vremuri.

Erau îngăduitori ai tăi cu tine, era Dan Bittman un copil răsfăţat?

Da, chiar m-au răsfăţat prea mult. N-am dat foc la casă, nu am făcut rele mari, dar îmi amintesc că odată am chiulit vreo două săptămâni cu un prieten. Dimineaţa plecam spre şcoală, dar o viram spre un parc. Încercam să fumăm, dar nu prea ne plăcea. Pur şi simplu stăteam, nu era nimic de făcut, pierdeam timpul. Nu a durat mult până au început telefoanele: „Domne', ce are copilul, e bolnav?“. Nu mi-au făcut nimic, m-am reîntors la şcoală.

Revenind la Holograf, înaintea ta a fost Gabriel Cotabiţă, şi există o legendă conform căreia separarea s-a produs din cauza faptului că băieţii îşi doreau un sex symbol în trupă. E adevărat?

În vremea respectivă erau mari probleme cu vizele, nu se putea ieşi din România decât în ţările comuniste. Dar el nu primise viză pentru niciuna din acestea, iar băieţii voiau să plece în turnee. Când au venit să mă întrebe dacă am viză, i-am refuzat pentru că aş fi pierdut facultatea. Ei au plecat în turneu cu o solistă. Gabi nu avea viză. Şi cred că a mai contat un lucru: el era foarte cunoscut şi înfipt în zona Craiovei, era solistul lor preferat. Nu se putea despărţi, totuşi, de nişte bani foarte mulţi pe care îi câştiga în zona respectivă. Holograf era o trupă studenţească, fără pretenţii. Eu aşa i-am cunoscut şi îmi plăcea statutul lor. În celelalte trupe era cu sânge pe pereţi, era o nebunie. (râde) În fine, aşa erau vremurile.

Dar te-ai simţit vreodata sex symbolul trupei Holograf?