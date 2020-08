Instinct de supravieţuire: Sharon Stone spune că a avut trei experienţe aproape mortale

Într-un interviu cu The Sun, Sharon Stone a povestit despre trei momente terifiante, în care a fost aproape de moarte, şi cum a reuşit să supravieţuiască de fiecare dată. Actriţa din „Basic Instinct” a crescut în Pennsylvania şi spune că viaţa sa a fost ”nebună”.

”Mi-am tăiat gâtul într-o frânghie de rufe până la 2 centrimetri şi jumătate de vena jugulară, când aveam 14 ani” a povestit ea pentru publicaţia britanică.

Cel de-al doilea incident a fost povestit de Stone într-un episod din podcastul ”Films To Be Buried With”, al lui Brett Goldstein. ”Eram acasă, aveam propria noastră fântână. Puneam apă în fierul de călcat şi aveam o mână pe robinet şi cealaltă pe fier, în timp ce fântâna a fost lovită de fulger. Fulgerul a fost condus prin apă şi m-a lovit, m-a aruncat prin bucătărie şi am lovit frigiderul. Mama mea era acolo şi m-a lovit peste faţă ca să îmi revin în simţiri” a spus actriţa.

A suferit un accident vascular cerebral în 2001

Cel de-al treilea incident de care a vorbit Stone se referă la accidentul vascular cerebral suferit în 2001, în urma căruia medicii au spus că are o şansă de supravieţuire de 1%. Actriţa a suferit atunci şi o hemoragie, trecând ulterior printr-o operaţie de 7 ore, şi în urma evenimentului a fost nevoită să înveţe să meargă şi să vorbească din nou, arată DailyMail .

În 2001, Sharon Stone avea o relaţie cu jurnalistul Phil Bronstein, al doilea soţ al său, iar după accident a dus o bătălie legală cu acesta, pentru custodia copilului lor.