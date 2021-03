Fosta iubită a lui Piţurcă, Vica Blochina, a leşinat la volan şi a produs un accident. Cum se simte vedeta

„Mi s-a făcut foarte rău, nu mai vedeam în faţa ochilor. Şi am tras pe dreapta. Am intrat în altă maşină. Am leşinat practic la volan. Şi am rupt oglinda. Maşina este lovită”, a declarat blonda, în exclusivitate, pentru Click! Oamenii legii şi o ambulanţă s-au deplasat imediat la faţa locului, iar vedeta a fost transportată la spital. Vica Blochina era ameţită şi i s-au acordat imediat îngrijiri medicale. De asemenea, vedetei i s-au făcut mai multe investigaţii medicale în cursul zilei de azi, urmând ca abia mâine să iasă din spital. Maşina vedetei a fost avariată, iar Vica este lovită la picior. „Mâine ajung acasă. Am făcut analize, vedem ce s-a întâmplat. Sunt lovită la un picior”, a mai declarat Vica Blochina, pentru Click!