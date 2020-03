Fiica lui Steven Spielberg a fost arestată: care este motivul FOTO

Fiica regizorului Steven Spielberg, Mikaela, a fost pusă sub acuzare pentru violenţă domestică. Ea a fost arestată sâmbătă, în Nashville, şi eliberată câteva ore mai târziu, scrie The Times of Israel.

Potrivit poliţiei, Mikaela Spielberg şi iubitul ei s-au certat pe când se întorceau de la un bar. Bărbatul a făcut „comentarii nepoliticoase“ la adresa iubitei sale, iar aceasta a aruncat cu obiecte în el, lovindu-l la o mână.

Mikaela Spielberg trebuie să se prezinte în faţa unui judecător pe 9 martie.

Tânăra este logodită cu jucătorul de darts Chuck Pankow, care are 47 de ani.

Recent, Mikaela a anunţat că doreşte să îşi construiască o carieră în industria filmelor pentru adulţi . Tânăra îşi produce singură materialele pornografice pe care ulterior le publică pe site-ul PornHub. Ea a precizat, însă, că nu va accepta să facă sex cu alte persoane din respect pentru logodnicul ei.

Într-un interviu recent, Mikaela, care a fost adoptată în 1996 când era bebeluş, de Spielberg (73 de ani) şi soţia sa, Kate Capshaw (66 de ani), a dezvăluit că, recent, le-a spus părinţilor despre noul său job, afirmând că ei au susţinut-o foarte mult în alegerile ei privind cariera.

Industria porno, o modalitate de a depăşi traumele din copilărie

Mikaela Spielberg a explicat într-un interviu recent că noua ei carieră în industria porno îi oferă încredere în sine şi puterea de a depăşi traumele din copilărie.