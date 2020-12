Eroii zilelor noastre! Tom Hardy şi Jason Momoa au simţit succesul după ce cunoscuseră nefericirea

Tom Hardy

Starul din Venom, care este căsătorit şi are trei copii, a lăsat în urmă un sumbru trecut, înecat în alcool şi droguri. Tom poartă un set de vreo 16 brăţări la mână - anii de când s-a lăsat de droguri. „La 15 ani am fost arestat pentru că depăşisem viteza într-un Mercedes pe care-l furasem şi în care, pentru siguranţă, aveam şi un pistol. Aveam nevoie de adrenalina aceea pe care ţi-o dă ideea că te expui pericolului. Aş vrea să pot spune că am depăşit faza asta, dar violenţa încă are un parfum romanţat pentru mine. De-asta îmi place să interpretez criminali, eroi negativi, caractere distruse! Sunt fascinat de cineva care decretează: «Voi schimba lumea după nevoile mele», în loc de «Mă voi schimba eu ca să mă integrez mai bine în societate»“, spune Hardy.

Atracţia asta pentru pericol i-a dus, însă, şi mai multe probleme: Tom a început foarte devreme să consume droguri.

