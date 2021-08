Emoţii mari! Copiii vedetelor pleacă la studii în ţări străine. Amalia Năstase a instalat-o deja pe Alessia la Paris

Alessia Năstase a ajuns în Franţa. E studentă cu bursă

„Noi începuturi”, a scris Amalia Năstase duminică, în dreptul unei fotografii în care apare alături de fiica ei, Alessia, pe străzile din Franţa. S-a dus să o conducă la facultate şi să o instaleze. Fiica cea mare a lui Ilie Năstase a primit bursă la o universitate de prestigiu, unde va studia „Artă, media şi tehnologie”, specializarea „Arte frumoase”. „Sunt mândru de fetele mele. Alessia desenează de la vârsta de 3-4 ani. Nu am emoţii legat de cum se va descurca într-o ţară străină, pentru că este o fată inteligentă, descurcăreaţă, plus că acolo avem prieteni. Deci nu este singură. Mama ei s-a ocupat de treaba asta, eu nici financiar nu pot spune că mă ocup, pentru ca ea are bursă, deci nu are prea mare nevoie de mine”, a declarat pentru Click! Ilie Năstase.