Cum a slăbit Andreea Esca 6 kg vara aceasta. «Cea mai mare dorinţă a fost să pot să mănânc pâine»

Cert este că nu i s-a părut greu şi este foarte mulţumită de rezultat. S-a întâmplat chiar ca Andreea Esca să ţină dietă în acelaşi timp cu fiica sa, Alexia Eram (20 ani), cu care se înţelege de minune.

Click!: Andreea, ce dietă ai ţinut vara asta? Se vede că ai slăbit!

Andreea Esca: Da, am ţinut dietă, am mers întâi la un nutriţionist, la Simona Colonescu, o nutriţionistă cu care lucra deja Alexia şi care m-a ajutat foarte mult - eu nu pot să ţin à la long acelaşi regim şi mă plictisesc - şi după aceea am mers la Metabolic Balance, la un medic care se ocupă de acest program şi care este foarte cunoscut. Mi-a făcut nişte analize şi mi-a prescris o dietă. Sinceră să fiu, lucrurile sunt destul de simple, adică trebuie să înveţi cumva să mănânci, să nu asociezi nişte alimente şi să ai voinţă să mănânci cantitatea care trebuie şi alimentele combinate într-un anume fel.

Nu ai eliminat nimic practic sau nu ai exclus nimic din meniul tău?

Nu, de exemplu nu mănânci mai multe feluri de proteine la o masă. Adică nu mai mănânci şniţel, care are şi carne şi ou şi făină, sau nu mănânci carne cu cartofi. În primul rând, asta e cel mai important, că asta făceam şi asta facem toţi, că sunt gustoase, adică vrei să mănânci carne cu cartofi, nu ai chef să mănânci carne cu salată, dar dacă vrei să slăbeşti, mănânci carne cu salată şi nu mai mănânci o porţie de 200 de grame, mănânci o porţie de 100 de grame, asta e tot. Nu mai mănânci atât de mult şi te obişnuieşti aşa.