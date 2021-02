Cum a înfruntat-o Prinţesa Diana pe rivala Camilla, la o petrecere: "Ştiu exact ceea ce se întâmplă între voi. Îmi vreau soţul înapoi!"

În documentarul despre viaţa Dianei, In Her Own Words, difuzat pe Netflix şi bazat pe interviul acordat de Diana jurnalistului Martin Bashir în 1995, aceasta povesteşte cum a înfruntat-o pe Camilla la o petrecere, cerându-i să-i lase soţul în pace.

Diana spune că acesta a fost unul dintre cele mai curajoase momente din viaţa ei şi că s-a întâmplat la aniversarea de 40 de ani a surorii Camillei, acolo unde nimeni nu se aştepta s-o vadă sosind şi pe Diana alături de pe atunci încă soţul ei, Charles. Ei bine, în timpul petrecerii, Diana a luat-o pe Camilla deoparte, cerându-i să schimbe câteva cuvinte între patru ochi.

