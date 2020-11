Cum i-a stricat statul român ziua nunţii unei bloggeriţe care a vrut să se căsătorească în Dubai: A fost oribil. Atâta nepăsare, indolenţă, incompetenţă

"Mi-aţi urat aşa de frumos, mi-aţi scris cuvinte din suflet şi v-aţi bucurat de bucuria noastră. Doar că a noastră cununie civilă nu s-a mai întâmplat, din păcate, din motive ce nu au ţinut de noi. Noi ne-am îmbrăcat frumos, ne-am pregătit să devenim oficial o familie, am fost plini de emoţie şi fericire că, în sfârşit, are loc. Am râs şi am chicotit, am cântat şi ne-am hlizit până am ajuns la Consulat. Am avut programare la 12:00. Nu ne-a băgat nimeni în seamă o oră şi un sfert, iar când au terminat cei dinaintea noastră, ni s-a zis să stăm la rând, să aşteptăm, că e altcineva în faţă. După o oră şi un sfert de întârziere. Normal. Doar suntem la Consulatul României, trebuie să fie exact ca în România. Ehh... cel care era la rând nu mai era. Aşa că ne-a venit şi nouă rândul. Am zis numele, am dat dosarul, la care am fost întrebaţi: "Aţi venit să depuneţi actele, nu?!”, “Nu! Le-am depus online, am respectat tot paşii din procedură exact aşa cum scrie pe site, avem confirmarea primirii actelor, avem confirmarea programării pentru oficierea căsătoriei.”, moment în care domnul funcţionar şi-a pus mâinile în cap, s-a frecat pe frunte şi la ochi, i-a zis colegei de la ghişeul alăturat că el cum face acum, că n-are cine să oficieze şi s-a uitat la noi şi a zis: “Am nişte veşti proaste...”, a povestit bloggeriţa.

Ralucăi Mureşan i s-au explicat apoi motivele pentru care nu a putut fi oficiată cununia. Printre ele, expuse în cele ce urmează, ar fi că "mailul de confirmare a datei de oficializare a căsătoriei se trimite automat, nu trebuie luat în seamă, e greşeală de sistem".

- când am întrebat de ce nu ni s-a comunicat nimic în cele 19 zile de când am făcut programarea (greşită din punctul lui de vedere), ni s-a spus că actele care se încarcă online nu se verifică niciodată de cei din Consulat. Păi şi atunci ce rost mai are să depui actele online?!;

- am zis că am încercat să sunăm să ni se confirme telefonic, dar nu merg numerele de pe site, la care ni s-a răspuns “numerele acelea nu sunt ale noastre, nu ştim cine le-a pus acolo”;

"A urmat o jumătate de oră de film prost în care noi susţineam că certificatul este bilingv, doamna zicea că nu e absolut deloc în engleză. Cei din sală erau sideraţi de ceea ce se întâmpla, ba chiar un tip ne-a spus că şi el a trecut prin aceeaşi situaţie, exact la fel.

Domnul funcţionar apoi ne-a spus că are nevoie de aprobarea doamnei consul pentru a accepta sau nu certificatul (de unde reiese că el îl vedea ca fiind şi în engleză), dar că doamna Consul nu îi răspunde la telefon. Am apelat la XYZ cunoştinţe, să o contactăm şi după o periaodă de timp destul de mare, a răspuns sec că nu este nevoie de aprobarea ei şi că “colegii mei cunosc procedura”, a explicat bloggeriţa.

"Am plecat de acolo devastaţi efectiv, dezamăgiţi şi plini de furie. Şi simţindu-ne ca doi clovni, care s-au pregătit pentru cea mai fericită zi din viaţa lor şi au fost umiliţi şi batjocoriţi. A fost oribil. Atâta nepăsare, indolenţă, incompetenţă. Iar partea cea mai tristă este că după ce ieri am povestit pe Instastories ce mi s-a întâmplat, am avut zeci de mesaje în care mi se povesteau întâmplări asemănătoare, nefericite, absurde întâmplate la Consulatul din Dubai sau la alte misiuni din lume. Ba chiar situaţie exact la fel întâmplată de curând altor miri care s-au dus, la fel ca noi, îmbrăcaţi frumos, cu rude, prieteni, fotografi etc şi li s-a zis la fel, ca programarea de oficiere a căsătoriei nu e corectă, e mesaj automat din sistem, o greşeală", a povestit Raluca Mureşan.

Contactată de "Adevărul", Raluca Mureşan a povestit că nu e la prima experienţă negativă cu Consulatul României în Dubai.

"Am mai trecut printr-o situaţie asemănătoare anul trecut, când am venit şi am stat trei luni aici, aveam nevoie de o singură ştampilă de la Consulat, m-au ţinut o lună până să pot obţine o ştampilă, atât! La plecarea din ţară, deşi credeam că am respectat termenul, am luat amendă pentru că am depăşit perioada de şedere şi am avut trei luni restricţie să mă întorc în Emiratele Arabe. Este absolut absurd tot ce se întâmplă. Iubitul meu este român şi lucrează aici, în Ministerul de Interne Emirate, şi nu poate părăsi ţara acum din cauza crizei de COVID-19. Deci nu poate veni în România să ne căsătorim.

Am stat aproape şase luni fără să ne vedem din cauza restricţiei pe care am avut-o eu, apoi din cauza pandemiei. Am amânat nunta pe care noi o aveam în mai, în România, şi am zis că o s-o rezolvăm aici, o să ne căsătorim la Consulat pentru că e mai rapid. Iată că nu e. Noi am vrut să ne căsătorim după legea musulmană. Altfel, nu am avea voie să locuim împreună aici. Iar dacă dacă unul dintre parteneri este rezident, se poate realiza căsătoria. Deşi se pare că procedura la Consulatul României e foarte complicată", a declarat Raluca Mureşan.

"Adevărul" a cerut informaţii de la MAE în legătură cu acest caz, îl vom publica în momentul în care vom primi un răspuns.