CTP, text dur despre Antena 3 la moartea Cristinei Ţopescu: el dezvăluie ce i-a mărturisit jurnalista înainte de a pleca de la postul de ştiri

În editorialul „Făţărnicia muşcă din Cristina şi după moarte“ , publicat pe rebulica.ro, Cristian Tudor Popescu subliniază că, deşi au trecut 30 de ani de când lucrează în presă, încă mai învaţă că „făţărnicia nu are niciodată margini“, referindu-se la reacţiile disproporţionate apărute la moartea Cristinei Ţopescu, mai ales cele venite de la Antena 3, post la care jurnalista a muncit vreme de patru ani.

CTP povesteşte că au lucrat împreună la Pro TV, spre sfârşitul anilor ’90, şi de atunci au rămas prieteni. Gazetarul o descrie pe Cristina Ţopescu fiind „foarte sensibilă, un om fundamental bun şi cinstit“. „Mă suna când avea o problemă profesionată şi îi era frică să nu greşească. Sau, pur şi simplu, ca să stăm de vorbă, îi făcea bine“, notează CTP.





El dezvăluie că, pe vremea când realiza emisiunea „Dincolo de ştiri“, la Antena 3, Cristina Ţopescu l-a rugat să intre în direct prin telefon în emisiunea în care urma să-l aibă invitat chiar pe tatăl ei, regretatul comentator sportiv Cristian Ţopescu.





„Mai întâi am refuzat, nu voiam să mai am de a face în vreun fel cu ultimul post de televiziune în care a lucrat Cristina, propagandizat până la vomă. Am acceptat după ce mi-a povestit cât de greu îi era să reziste acolo, cum era atacată constant de şefi ai postului că nu e «pe linie». O voiau dată afară – n-au apucat, a plecat ea“, spune CTP.





El continuă prin a mărturisi că tristeţea însinguratei morţi a Cristinei s-a amestecat cu furia din cauza ipocriziei celor de la Antena 3: „La zisa televiziune au apărut şefi şi trepăduşi care au «mărturisit» despre ce bună era Cristina. Şi cât sunt de afectaţi de dispariţia ei... Chiar şi după 30 de ani de gazetărie trebuie să mai învăţ că făţărnicia nu are niciodată margini. Oare o pătrunde şi până acolo unde e acum Cristina?“.





În mai 2017, Cristina Ţopescu şi-a anunţat demisia de la Antena 3, unde a lucrat vreme de patru ani. La momentul respectiv, jurnalista a invocat motive personale.